Albiol expropia Sant Jeroni de la Murtra per fer-lo Museu del Descobriment
Badalona inicia els tràmits per transformar el monestir, joia del gòtic, en un recinte que expliqui el vincle entre Colom i la ciutat. L’acció passa per "garantir que un espai d’extraordinari valor patrimonial i històric sigui preservat".
Gerardo Santos
L’Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, joia del gòtic català i inaugurat el 1416, perquè "passi a formar part del patrimoni públic de la ciutat" i "convertir-lo en un recinte temàtic dedicat al descobriment d’Amèrica", segons va confirmar ahir l’alcalde Xavier García Albiol a EL PERIÓDICO. Des del consistori asseguren que la decisió s’ha pres després d’haver rebut l’ajuntament una proposta per exercir el seu dret a tempteig i retracte sobre el recinte, davant l’"existència d’un comprador ferm, una societat interessada a adquirir el conjunt". L’objectiu del govern d’Albiol passa per "garantir que un espai d’un extraordinari valor patrimonial i històric quedi definitivament vinculat a Badalona i pugui ser preservat".
"Una part de la història del món passa per Sant Jeroni, passa per Badalona, i tenim la responsabilitat de preservar-la i de posar-la en valor", va declarar l’alcalde. Així, la proposta municipal consisteix a desenvolupar un "projecte museístic singular que expliqui el context del descobriment d’Amèrica, el primer viatge de Cristòfor Colom, el seu retorn a la Península i la vinculació d’aquest episodi amb Badalona i amb el monestir". Per remarcar aquesta relació, el consistori esmenta que "diverses institucions públiques" com el Portal d’Arxius Espanyols (Pares) o Patrimoni Cultural de la Generalitat "recullen que els Reis Catòlics van rebre Colom al monestir l’abril de 1493, després del seu retorn".
Compra la propietat
Segons explica el govern d’Albiol, la voluntat de fer passar el monestir de mans privades al patrimoni de la ciutat es remunta a fa més d’un any i mig, quan "van mantenir converses" per intentar arribar a un acord que permetés comprar-lo a la propietat, majoritàriament descendents de la família Güell que van comprar parts del recinte després de la desamortització de Mendizábal, cap a l’any 1835.
Poc després de l’exclaustració, el monestir va ser saquejat i incendiat. Segons els resultats que es desprenen de les excavacions que la Generalitat va fer el 2010, el foc va durar dues setmanes i el fum, dos mesos. Durant el següent centenar d’anys, el monestir va acollir diversos usos, des d’una colònia d’estiueig per a barcelonins, amb les cel·les convertides en apartaments i botigues, fins a un teatre. Ja als anys setanta del segle XX, Francesca Güell va establir al monestir un lloc de repòs, solitud i silenci, que encara funciona actualment sota el nom d’Àmbit de Repòs Religiós i Cultural Francesca Güell.
El consistori disposa de tot el mes de setembre per presentar una proposta d’expropiació, decisió que es considera la "més favorable econòmicament" per a l’ajuntament, conegut l’interès d’una societat per adquirir el conjunt. De moment, no ha transcendit quin és l’import que Badalona posarà damunt de la taula per adquirir el monestir. "Tenim l’oportunitat de recuperar un patrimoni excepcional i, alhora, de donar a conèixer arreu del món que un episodi fonamental de la història està directament vinculat a Badalona", acaba l’alcalde, que veu en el moviment del seu govern municipal "una oportunitat que, com a ciutat, no podem deixar passar".
"Sant Jeroni de la Murtra és molt més que un monument de Badalona", descriu l’alcalde. En efecte, el monestir es troba en un entorn natural protegit, a la vall de Betlem de la Serralada de Marina, i disposa de la màxima protecció de les administracions, ja que va ser declarat monument històric artístic el 1974 i la Generalitat el va reconèixer com a Bé Cultural d’Interès Nacional el 2014. "Estem parlant d’un espai únic, vinculat a un dels episodis que van canviar la història de la humanitat", resumeix Albiol.
Vincles monàrquics
Per a l’ajuntament, aquesta vinculació històrica va quedar segellada el 1993, amb la visita de Joan Carles I i Sofia de Grècia, coincidint amb el 500è aniversari del retorn de Cristòfor Colom del seu primer viatge a Amèrica. No només les dinasties Trastàmara (la dels Reis Catòlics) o la dels Borbons han trepitjat el monestir, sinó també Felip II, fill del primer rei dels Àustries a Espanya, va visitar Sant Jeroni el 1581.
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