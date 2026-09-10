Els amos d’Illa Diagonal compren un solar per a usos hotelers a Montgat
La família Sanahuja, a través de la seva societat Infinite Eight, adquireix el terreny de més de 5.000 metres quadrats per 4,3 milions en una subhasta pública.
G. S.
La família Sanahuja amplia la cartera de propietats als voltants de Barcelona amb l’adquisició a Montgat d’un solar per a usos hotelers. La compra es va fer per 4.356.000 euros (IVA inclòs) en una subhasta de l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (Impsol), organisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a través de la societat Infinite Eight SL, propietat de Román Sanahuja Escofet. D’aquesta manera, la família suma aquest nou actiu a les seves propietats, entre les quals hi ha els centres comercials Illa Diagonal i Màgic Badalona, que es va declarar en concurs de creditors fa una mica més de dos anys.La família Sanahuja amplia la seva cartera de propietats als voltants de Barcelona amb l’adquisició al municipi de Montgat d’un solar per a usos hotelers. La compra del terreny s’ha portat a terme per un valor de 4.356.000 euros (IVA inclòs) a través d’una recent subhasta de l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), organisme pertanyent a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i a través de la societat Infinite Eight SL, propietat de Román Sanahuja Escofet. Així, la família Sanahuja suma aquest nou actiu a les seves propietats, entre les quals es troben els centres comercials Illa Diagonal i Màgic Badalona, que es va declarar concurs de creditors fa una mica més de dos anys.
En la licitació, que partia d’un import de tres milions d’euros, hi va participar una altra empresa, Prohabit Edison SLU, que va presentar una oferta econòmica de 3.015.000 euros (IVA no inclòs), pròxima a la d’Infinite Eight, que sense comptar impostos s’enfilava a 3.600.000 euros en un sol pagament. L’oferta dels Sanahuja preveu fer el pagament en tres terminis. El primer, "del 10% del preu total en la firma del contracte"; el segon, "del 40% del preu total en un termini màxim de sis mesos després del primer pagament", i el tercer i últim, del 50% restant, "en un màxim de 12 mesos després del segon pagament, coincidint amb l’escriptura pública de la compravenda".En la licitació, que partia d’un import de tres milions d’euros, hi va participar una altra empresa, Prohabit Edison SLU, que va presentar una oferta econòmica de 3.015.000 euros (IVA no inclòs), pròxima a la d’Infinite Eight, que sense comptar impostos ascendia a 3.600.000 euros en un sol pagament. Concretament, l’oferta dels Sanahuja contempla un pagament en tres terminis. El primer, "del 10% del preu total en la firma del contracte"; un segon, "del 40% del preu total en un termini màxim de sis mesos després del primer pagament"; i el tercer i últim abonament, del 50% restant, "en un màxim de 12 mesos després del segon pagament, coincidint amb l’escriptura pública de la compravenda".
Infinite Eight es queda amb els drets, usos i possessions del terreny, lliure de càrregues i arrendataris. La parcel·la subhastada, identificada com a 18 HR i destinada a usos hotelers, té una superfície de 5.335 metres quadrats i un sostre edificable sobre rasant de 8.820 metres quadrats.Infinite Eight es queda, així, amb els drets, usos i possessions del terreny, que es troba lliure de càrregues i d’arrendataris. La parcel·la a subhasta, identificada com 18 HR i destinada per a usos hotelers, consta d’una superfície de 5.335 m2, amb un sostre edificable sobre rasant de 8.820 m2.
En els últims anys, la família Sanahuja, una de les més importants dins del negoci immobiliari català, ha hagut d’afrontar concursos de creditors en dos dels seus actius més importants: el de l’equip de bàsquet Club Joventut Badalona i el del centre comercial Màgic, també al mateix municipi. Vila de Badalona SL, la societat que gestiona el centre comercial, pertanyent al grup Sacresa, de la família Sanahuja, va declarar un deute de 50 milions, un pagament que no podia portar a terme i que finalment va despertar els interessos d’un grup empresarial mexicà.En els últims anys, la família Sanahuja, una de les més importants dins del negoci immobiliari català, ha hagut d’afrontar sengles concursos de creditors en dos dels seus actius més importants: el de l’equip de bàsquet Club Joventut Badalona i el centre comercial Màgic, també al mateix municipi. Vila de Badalona SL –la societat que gestiona el centre comercial, pertanyent al grup Sacresa, de la família Sanahuja–, va declarar un deute de 50 milions, el pagament dels quals no podia emprendre, situació que va despertar els interessos d’un grup empresarial mexicà. Les altres possessions del grup estan centrades en els actius immobiliaris, amb vivendes en diverses ciutats catalanes i espanyoles.
Cap hotel
En el registre d’allotjaments turístics de la Generalitat hi consten 67 habitatges d’ús turístic i sis habitatges compartits més a Montgat, però en canvi no hi ha cap hotel. En cas d’aixecar-se’n un al turó del Sastre (a l’altura de l’avinguda de la Unió), seria el primer establiment hoteler de la localitat. "És una anomalia que un municipi com Montgat no disposi de cap hotel", es plany l’alcalde Andreu Absil.En el registre d’allotjaments turístics de la Generalitat consten 67 vivendes d’ús turístic i sis vivendes compartides més al municipi de Montgat, però cap hotel. D’aquesta manera, d’aixecar-se un al denominat Turó del Sastre (a l’altura de l’avinguda de la Unió), aquest seria el primer establiment hoteler de la localitat. "És una anomalia que un municipi com Montgat no disposi de cap hotel", lamenta l’alcalde de la localitat, Andreu Absil, preguntat per EL PERIÓDICO sobre la probable arribada del primer allotjament hoteler al municipi.
Absil és prudent a l’hora de donar per fet el primer hotel de Montgat, ja que ara seran els nous propietaris els que hauran de decidir si hi construeixen un hotel o un altre tipus d’establiment relacionat, com ara allotjaments turístics. En qualsevol cas, l’alcalde celebra que un solar que fa "prop de dues dècades que no té ús" passi a allotjar un establiment com aquest, que ajudi a "impulsar l’economia local" a través dels impostos o els fons que els visitants hi deixin.
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