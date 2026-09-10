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Els metges catalans convoquen una vaga indefinida a l’octubre

Xavier Lleonart

Xavier Lleonart / 5

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Nieves Salinas

El Consell Executiu de Metges de Catalunya (MC) va decidir dimarts passat secundar la vaga indefinida estatal, prevista per diferents organitzacions sindicals per a mitjans d’octubre en protesta per l’Estatut Marc, i convocar també la mateixa aturada en àmbit autonòmic. Així ho va explicar ahir a EL PERIÓDICO el secretari general d’MC, Xavier Lleonart.

"La gent està farta que el sistema sanitari se sostingui en el sobreesforç dels metges", va emfatitzar Lleonart sobre la nova aturada, aquesta vegada indefinida que, va assegurar, no els queda cap altre remei que convocar després de les protestes dels últims mesos: "No podem fer res més. Tant de bo hi hagués un mètode que no afectés els pacients en què poguéssim cridar l’atenció de qui ha de solucionar els nostres problemes per fer-ho", va indicar.

"Precarietat"

"Fem corresponsable de la nostra situació –la "precarietat" en la qual treballen els metges, es queixa– també al Govern de la Generalitat. Bàsicament que entenguin que no tenen més remei que asseure’s a negociar. Perquè si no, els quedarà un sistema sanitari que no servirà per a res. És la seva obligació i la seva responsabilitat. En aquests moments no tenim interlocutor", va assenyalar Lleonart en el cas de Catalunya. Lleonart va responsabilitzar el Departament de Salut per la persistència de les mobilitzacions i va exigir a la consellera Olga Pané que s’assegui a negociar.

La data d’inici de l’aturada, estatal i autonòmica, es coneixerà, en principi, avui després de la reunió del comitè de vaga, del qual forma part el sindicat, tot i que les diferents organitzacions admeten que hi ha "dificultats de coordinació".

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Lleonart va avançar les mobilitzacions en un acte en què es va donar a conèixer la nova associació estatal UMYF (Unió Mèdica i Facultativa), de la qual el sindicat forma part.

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