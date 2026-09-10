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Passat el migdia

Un incendi a Montjuïc provoca una gran columna de fum visible des de diferents punts de Barcelona

Els Bombers treballen en l’extinció del foc a la carretera de Miramar, al costat dels jardins de Mossèn Costa i Llobera

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Un incendi a Montjuïc provoca una gran columna de fum visible des de diferents punts de Barcelona

Un incendi a Montjuïc provoca una gran columna de fum visible des de diferents punts de Barcelona / El Periódico

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Gisela Macedo

Un incendi de vegetació s’ha declarat el migdia d’aquest dijous a Montjuïc, a Barcelona, als voltants de la carretera de Miramar, al costat dels jardins de Mossèn Costa i Llobera. El foc ha generat una gran columna de fum, visible des de diferents punts de la ciutat.

Segons informen fonts municipals a aquest diari, els Bombers de Barcelona treballen amb vuit dotacions en les tasques d’extinció de l’incendi. S’hi han afegit també els Bombers de la Generalitat, que col·laboren amb dos helicòpters bombarders i un helicòpter de coordinació per combatre les flames.

La fumarada també és clarament visible des de la ronda Litoral (B-10),on la circulació s’està veient afectada i s’estan produint embussos en aquest tram.

De moment, no han transcendit detalls sobre l’origen de l’incendi.

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