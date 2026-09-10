La jubilació canvia el 2027: aquests són els anys que caldrà haver cotitzat per cobrar el 100% de la pensió
El final del període transitori de la reforma de les pensions endureix alguns requisits i modifica tant l’edat de jubilació com el càlcul de la prestació
L’any 2027 marcarà un punt d’inflexió per als treballadors que s’acostin a la jubilació. Amb la finalització del període transitori establert per la reforma de les pensions del 2013, entraran plenament en vigor diverses modificacions que afectaran l’edat ordinària de jubilació i els requisits per accedir al 100% de la base reguladora.
Un dels canvis més destacats serà l’increment dels anys de cotització necessaris per cobrar la pensió íntegra, un aspecte que pot tenir conseqüències directes per a milers de futurs pensionistes.
Caldrà haver cotitzat 37 anys per cobrar el 100%
Actualment, durant el 2026, els treballadors necessiten acreditar 36 anys i 6 mesos de cotització per tenir dret al 100% de la base reguladora.
A partir de l’1 de gener de 2027, aquest requisit augmentarà fins als 37 anys complets cotitzats.
Això significa que les persones que no arribin a aquest llindar no podran accedir al percentatge màxim de la pensió i cobraran la quantitat que els correspongui segons els anys acumulats al llarg de la seva vida laboral.
Per exemple, una persona que es jubili el 2027 amb 36 anys i 8 mesos cotitzats no arribarà al 100% de la base reguladora, tot i que aquesta mateixa trajectòria laboral sí que li hauria permès assolir-lo si s’hagués jubilat durant el 2026.
Els anys cotitzats seran més determinants que mai
Els anys de cotització no només influiran en la quantia de la pensió, sinó també en l’edat a la qual es podrà accedir a la jubilació ordinària.
A partir del 2027, l’edat ordinària quedarà fixada en 67 anys per a totes aquelles persones que no hagin acumulat almenys 38 anys i 6 mesos de cotització.
En canvi, qui acrediti aquest període podrà continuar jubilant-se als 65 anys, sense haver d’esperar als 67.
D’aquesta manera, el temps cotitzat esdevé un element clau tant per determinar quan es pot deixar de treballar com per establir quina pensió es percebrà.
També canviarà el càlcul de la pensió
Les novetats no s’acaben aquí. El 2027 també entrarà en vigor una modificació en la manera de calcular la base reguladora.
Durant un període inicial coexistiran dos sistemes de càlcul, i la Seguretat Social aplicarà automàticament el que resulti més favorable per al treballador.
Per una banda, es mantindrà el model tradicional, que té en compte les bases de cotització dels últims 300 mesos.
Per l’altra, s’incorporarà un nou sistema que ampliarà el període analitzat fins als 308 mesos, però permetrà seleccionar les 304 bases de cotització més altes, deixant fora les pitjors.
L’objectiu és reduir l’impacte que poden tenir alguns períodes de salaris baixos o interrupcions laborals en el càlcul final de la pensió.
Un any clau per als futurs pensionistes
L’entrada en vigor definitiva de la reforma implica que moltes persones que prevegin jubilar-se durant els pròxims anys hauran de revisar amb deteniment la seva situació.
Els canvis previstos per al 2027 afectaran especialment aquells treballadors que es trobin a pocs mesos d’assolir els nous requisits de cotització, ja que una diferència de pocs mesos pot influir tant en l’edat de jubilació com en el percentatge final de la pensió.
Per aquest motiu, els experts recomanen planificar amb antelació la sortida del mercat laboral i consultar la informació personalitzada facilitada per la Seguretat Social abans de prendre qualsevol decisió.
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