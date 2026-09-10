L’error en la predicció de pluja posa en dubte les restriccions
Els xàfecs colpegen amb força a la Garrotxa i el Berguedà, però deixen poques incidències a les comarques amb mesures activades.
Guillem Costa
Les pluges d’ahir van ser considerables però no van arribar, al matí, a la intensitat prevista pels models meteorològics a les cinc comarques (Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès, Alt Penedès i Vallès Occidental) en les quals el Govern va decidir, de manera preventiva, suspendre les classes i recomanar el teletreball. Tot i així, la consellera d’Interior, Núria Parlon, va defensar les restriccions imposades, comunicades a través del sistema ES-Alert durant la tarda de dimarts.
"Les mesures s’activen amb criteris tècnics a partir de la informació del Meteocat", va esgrimir Parlon. "Hi havia un nivell de 5 sobre 6 de perill d’intensitat de pluges i era imprescindible ser prudents i seguir l’evolució del temporal", va afegir. Parlon també va indicar que les previsions meteorològiques són cada cop més precises i que hi ha marge per anar adaptant els avisos a mesura que evoluciona l’episodi. Però ahir, tot i que el Govern evités reconèixer-ho en aquests termes, els pronòstics van fallar.
¿Per què no es van produir les tempestes esperades? Les fonts consultades asseguren que la predicció estava ben elaborada. El problema, no obstant, és que els models meteorològics utilitzats no van encertar. Una de les claus està en l’evolució d’una supercèl·lula que es va formar durant la jornada. Aquest sistema tempestuós, que ha primera hora i durant la matinada de dimecres sí que va impactar al Garraf, el Baix Llobregat i el Penedès, es va anar dividint i desplaçant, cosa que explica que no afectés tant les comarques que havien rebut l’alerta de Protecció Civil.
Santi Segalà, que és el cap de predicció del Meteocat, va assenyalar que la previsió de pluges torrencials es va anar esvaint al llarg del matí i que les precipitacions importants es van concentrar al Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa, i també sobre el mar.
Petits tornados
Són precisament aquestes zones les que van patir les principals incidències. En diversos observatoris del Berguedà i la Garrotxa, per exemple, es van acumular més de 60 litres per metre quadrat i fins i tot es van registrar petits tornados. No obstant, en aquests territoris no es va decidir enviar un avís a través del sistema ES-Alert.
Per informar que les restriccions de mobilitat acabaven, el Govern va decidir enviar una nova alerta als mòbils. Imma Solé, subdirectora de Protecció Civil, va argumentar que l’evolució de les restriccions es va anar adaptant al que s’observava en els models. "Quan hem vist que la intensitat baixava, hem modificat el nivell de l’avís i de seguida hem plantejat l’eliminació de les restriccions anunciades", va afirmar.
"La predicció, amb les eines de treball de què disposem, estava totalment justificada", va precisar Segalà. "Si hi ha hagut menys intensitat és perquè s’han mogut més ràpid del que preveien els models i una part de l’aigua ha caigut sobre el mar", va prosseguir. No obstant, a la tarda la intensitat de les precipitacions es va redoblar i les tempestes sí que van deixar incidències en l’àrea de Barcelona, quan l’alerta i les restriccions ja estaven desactivades.
Sobre l’enviament de les alertes, el Govern recorda que s’està treballant per afinar la gestió d’aquests missatges però admet l’existència de "dificultats" quan es tracta de pronòstics que no són certs al 100%. "Podem enviar un avís per un fenomen en viu, però quan ho fem de manera preventiva no podem tenir la seguretat de com evolucionaran les pluges", va deixar clar Solé. "En un context de canvi climàtic, treballem amb probabilitats i incerteses, per aquesta raó és clau la vigilància; som conscients que hem de continuar treballant per prendre les decisions correctes, però les prediccions, tot i que cada vegada siguin més precises, continuen sent complexes", va exposar Segalà.
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