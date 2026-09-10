L’oposició carrega contra el Govern pels relleus a Interior
Carlota Camps
Si dimarts la polèmica era a la Conselleria d’Educació per no haver aconseguit aixecar la vaga de docents del primer dia de curs, ahir la tempesta es va traslladar al Departament d’Interior. El motiu va ser la dimissió de Josep Lluís Trapero, el dia que s’havia d’anunciar la remodelació del cos policial per la jubilació de Miquel Esquius com a comissari en cap dels Mossos. L’oposició en bloc va carregar contra l’Executiu de Salvador Illa per creure que l’adeu de Trapero és una nova mostra de debilitat i desgavell. Hi ha els que van considerar, com el PP, que el d’Illa és "un Govern en descomposició".
El grup parlamentari de Junts va assenyalar aquest episodi com un "fracàs" personal del president català, que va anunciar el fitxatge de Trapero durant el debat televisiu de l’última campanya electoral. Així ho va apuntar el portaveu dels postconvergents a la Cambra catalana, Salvador Vergés, que va aprofitar la polèmica per tornar a demanar la dimissió de la consellera d’Interior, Núria Parlon, i per anunciar que el seu grup ha sol·licitat que comparegui davant de la comissió d’Interior el 16 de setembre. Vox va apuntar en la mateixa direcció.
Els postconvergents, a més, vanaprofitar els canvis al departament per recordar l’apunyalament mortal que va tenir lloc la setmana passadaa Manresa, i per acusar el Govern de no controlar la seguretat a Catalunya. A més, Vergés va criticar el fitxatge de Ferran López com a substitut de Trapero perquè "personifica el 155".
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