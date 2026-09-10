La primera dona al capdavant dels Mossos
La fins ara cap de la Regió Policial de Girona, de perfil executiu i caràcter reservat, substituirà Miquel Esquius com a comissària en cap després de gairebé tres dècades de carrera al cos, en les quals ha defensat la proximitat amb el ciutadà, la feina policial en xarxa i la protecció dels col·lectius més vulnerables.
EVA BATLLE
Sílvia Catà no és un comandament acostumat als grans gestos ni a buscar protagonisme públic. De caràcter reservat, ha construït la seva carrera en els Mossos d’Esquadra lluny dels focus i amb un perfil eminentment executiu, molt vinculat a la gestió, l’organització i el comandament d’equips. Ara farà el salt més important de la seva trajectòria: la fins ara responsable de la regió policial de Girona es convertirà en la primera dona que se situa al capdavant dels Mossos d’Esquadra. Substituirà Miquel Esquius com a comissària en cap i assumirà la màxima responsabilitat operativa de la policia catalana.
El nomenament suposa trencar un sostre de vidre en un cos que durant molts anys ha tingut una presència masculina molt majoritària en els nivells superiors de comandament. Però Catà mai ha volgut presentar la seva trajectòria en aquests termes. Quan el 2018, llavors inspectora i responsable de la comissaria de Mollet del Vallès, en un mitjà local li preguntaven si ser dona li havia comportat més dificultats, responia que mai n’havia tingut "ni per ascendir ni per falta d’autoritat". Sí que reconeixia, en canvi, les dificultats de conciliar la carrera professional amb la vida familiar. Mare de tres fills, admetia que combinar la maternitat amb la promoció dins del cos no sempre era senzill: "Sovint costa combinar això amb el fet de promocionar-te a la feina, però amb ganes i esforç es pot aconseguir".
Nascuda a Arenys de Munt, Catà compta amb una trajectòria de gairebé tres dècades dins del cos. Va ingressar a l’Escola de Policia el 1997 i en va sortir l’any següent. Precisament va començar la seva carrera professional a les comarques de Girona: el seu primer destí com a agent en pràctiques va ser la comissaria de Blanes i posteriorment va treballar en l’àrea bàsica policial (ABP) de Girona.
Després d’anys de carrera sobretot a l’àrea metropolitana, va tornar a Girona un quart de segle més tard per assumir la màxima responsabilitat policial de la demarcació. La comissària és llicen-ciada en Administració i Direcció d’Empreses per la UAB, una formació que encaixa amb el perfil de gestora i comandament. Ha treballat a les regions policials de Girona, Metropolitana Nord i Metropolitana Barcelona, així com en els serveis centrals del cos. Entre altres responsabilitats, ha sigut cap de l’ABP de Mollet del Vallès, coordinadora regional de Seguretat Ciutadana de la regió policial metropolitana Barcelona i, entre el 2022 i el 2023, subcap de la regió policial metropolitana Barcelona. Va ascendir a comissària a finals del 2022, i menys d’un any després arribava la tornada a Girona.
El ciutadà, al centre
Quan dirigia la comissaria de Mollet, situava entre els seus principals objectius reforçar el contacte directe amb les persones i la col·laboració amb els ajuntaments, la policia local, els Agents Rurals, els serveis d’emergències, les entitats socials o la seguretat privada. Per a Catà, fa falta una "feina en xarxa" que permeti tant prevenir els delictes com també millorar la percepció de seguretat. Aquesta filosofia la va mantenir a Girona. Des que va assumir el comandament de la regió, va situar entre les seves prioritats la proximitat amb la ciutadania, la protecció dels col·lectius vulnerables i la lluita contra les formes de delinqüència que tenen més impacte en la demarcació. La seva recepta és aparentment senzilla: més policia al carrer i més contacte personal.
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