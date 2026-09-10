Venut per l'IMPSOL
Els propietaris dels centres comercials Illa Diagonal i Màgic Badalona compren un solar per a usos hotelers a Montgat
La família Sanahuja, a través de la seva societat Infinite Eight, s'ha quedat el terreny per 4,3 milions en una subhasta pública
Gerardo Santos
La família Sanahuja amplia la seva cartera de propietats als voltants de Barcelona amb l'adquisició al municipi de Montgat d'un solar per a usos hotelers. La compra del terreny s'ha dut a terme per un valor de 4.356.000 euros (IVA inclòs) a través d'una subhasta recent de l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), organisme pertanyent a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i a través de la societat Infinite Eight SL, propietat de Román Sanahuja Escofet. Així, la família Sanahuja suma aquest nou actiu a les seves propietats, entre les quals hi ha els centres comercials Illa Diagonal i Màgic Badalona, que es va declarar en concurs de creditors fa una mica més de dos anys.
En la licitació, que partia d'un import de tres milions d'euros, hi va participar una altra empresa, Prohabit Edison SLU, que va presentar una oferta econòmica de 3.015.000 euros (IVA no inclòs), propera a la d'Infinite Eight, que sense comptar impostos ascendia a 3.600.000 euros en un sol pagament. Concretament, l'oferta dels Sanahuja preveu un pagament en tres terminis. El primer, «del 10% del preu total en la signatura del contracte»; un segon, «del 40% del preu total en un termini màxim de sis mesos després del primer pagament»; i el tercer i últim abonament, del 50% restant, «en un màxim de 12 mesos després del segon pagament, coincidint amb l'escriptura pública de la compravenda».
Infinite Eight es queda, així, amb els drets, usos i possessions del terreny, que es troba lliure de càrregues i d'arrendataris. La parcel·la a subhasta, identificada com a 18 HR i destinada a usos hotelers, consta d'una superfície de 5.335 m², amb un sostre edificable sobre rasant de 8.820 m².
En els últims anys, la família Sanahuja, una de les més importants dins del negoci immobiliari català, ha hagut d'afrontar sengles concursos de creditors en dos dels seus actius més importants: el de l'equip de bàsquet Club Joventut Badalona i el centre comercial Màgic, també al mateix municipi. Vila de Badalona SL ―la societat que gestiona el centre comercial, pertanyent al grup Sacresa, de la família Sanahuja― va declarar un deute de 50 milions, el pagament del qual no podia afrontar, situació que va despertar l'interès d'un grup empresarial mexicà. Les altres possessions del grup se centren en els actius immobiliaris, amb habitatges en diverses ciutats catalanes i espanyoles.
Possible primer hotel per a Montgat
En el registre d'allotjaments turístics de la Generalitat consten 67 habitatges d'ús turístic i sis habitatges compartits més al municipi de Montgat, però cap hotel. D'aquesta manera, si se n'aixequés un a l'anomenat Turó del Sastre (a l'altura de la Avenida de la Unió), aquest seria el primer establiment hoteler de la localitat. «És una anomalia que un municipi com Montgat no disposi de cap hotel», lamenta l'alcalde de la localitat, Andreu Absil, preguntat per EL PERIÓDICO sobre la probable arribada del primer allotjament hoteler al municipi.
Absil és caut a l'hora de donar per fet el primer hotel de Montgat, ja que ara seran els nous propietaris els qui hauran de decidir si allà aixequen un hotel o un altre tipus d'establiment relacionat, com ara allotjaments turístics. En tot cas, l'alcalde celebra que un solar que porta «prop de dues dècades sense ús» passi a acollir en el futur un establiment d'aquest tipus, que ajudi a «impulsar l'economia local» ja sigui mitjançant els impostos pertinents o a través dels fons que els potencials visitants deixin en un municipi que en els últims anys ha vist com perdia bona part d'un dels seus principals atractius turístics, les seves platges: «És molt aviat, però estem contents», admet l'alcalde Absil.
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