Radiografia dels estudiants de 4t d'ESO
L'informe PISA alerta de l'augment de l'alumnat a qui resulta avorrit aprendre
Només un 57% dels estudiants de 15 anys avaluats per l'OCDE asseguren que aprendre coses noves els sembla interessant
Olga Pereda
Publicat aquest dimarts per l'OCDE, l'informe PISA 2025 observa a escala internacional una pèrdua molt estesa de l'interès per adquirir nous coneixements. Només al voltant del 57% dels estudiants avaluats a PISA —que tenen 15 anys i, majoritàriament, estan a 4t d'ESO— declaren que aprendre coses noves no els resulta avorrit. Entre 2022 i 2025, aquest percentatge va caure en 60 països —Espanya inclosa— i el descens va superar els deu punts percentuals en la meitat d'aquests territoris, entre els quals no hi ha Espanya.
Tot i que els adolescents espanyols mantenen un índex de curiositat per sobre de la mitjana de l'OCDE, paradoxalment alguns indicadors han empitjorat des de l'edició de 2022 de PISA: el percentatge d'alumnes que diu sentir curiositat per moltes coses diferents ha caigut. La mateixa OCDE ofereix una interpretació rellevant: els adolescents poden continuar veient-se a si mateixos com a persones curioses i, al mateix temps, trobar-se en entorns d'aprenentatge que no estimulen o sostenen prou aquesta curiositat.
Els països on més ha baixat el percentatge d'estudiants que admeten sentir curiositat per moltes coses diferents són també, en general, aquells on més s'ha deteriorat la comprensió lectora, la clau de la resta de matèries i competències. Durant la presentació de PISA, el secretari d'Estat d'Educació, Aberlardo de la Rosa, va recordar que, en la seva etapa de professor, només demanava als seus alumnes una cosa: que fossin curiosos.
Com més curiositat, més rendiment
Lluny de semblar un assumpte menor, la curiositat és fonamental per a l'aprenentatge i consisteix a «voler aprendre pel mateix plaer d'aprendre». PISA constata que la relació entre curiositat i determinades conductes d'aprenentatge és més forta quan els alumnes perceben més suport dels seus professors. A més, els alumnes que declaren més curiositat tendeixen a obtenir millors resultats acadèmics.
L'autonomia que rep la pitjor puntuació en curiositat és el País Vasco, un dels territoris on la comprensió lectora és més baixa, situant-se al furgó de cua d'Espanya, juntament amb Ceuta i Melilla.
El suport docent no només està relacionat amb la curiositat, sinó també amb el rendiment dels alumnes. A Espanya, els estudiants perceben un nivell de suport dels seus professors molt similar a la mitjana de l'OCDE. Tanmateix, ha disminuït el percentatge d'alumnes que afirmen que els seus professors continuen explicant el tema fins que el comprenen. També ha retrocedit, encara que menys, l'interès que perceben pel seu aprenentatge. Almenys, així ho manifesten els mateixos estudiants.
El 67% dels adolescents asseguren que, en la majoria de les classes, els seus professors continuen ensenyant fins que tothom comprèn bé el tema. El percentatge és pràcticament idèntic a la mitjana de l'OCDE (66%), però suposa un descens de cinc punts des de 2015, quan era del 72%. Les dades es refereixen a l'assignatura de ciències perquè és la competència principal de PISA 2025, però són extrapolables a la resta de matèries.
Hi ha un altre aspecte concret del suport docent que també ha disminuït, encara que en menor mesura. Davant la pregunta de si els seus professors mostren interès per l'aprenentatge de tothom, el 74% respon que sí mentre que a PISA 2015 el percentatge va ser del 76%. En canvi, es manté estable la proporció d'estudiants que senten que els seus mestres els ofereixen suport addicional quan el necessiten: 70% el 2015 davant del 71% el 2025. En aquest apartat, la mitjana de l'OCDE és lleugerament superior, 73%.
Els alumnes de nivell socioeconòmic més baix perceben, de mitjana, més suport dels seus professors. Per gènere, els nois senten més aquest acompanyament que les noies.
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