Debat sobre el pagament vial
El president de Saba proposa peatges amb lectura de matrícula i cost variable en funció del vehicle o kilòmetres fets
Alemany defensa que les tarifes només cobreixin la conservació de les vies, excloent-hi el cost de la construcció
ACN
El president de Saba Infraestructures, Salvador Alemany, ha proposat la creació un nou sistema de peatges que llegeixi de manera automàtica les matrícules i que apliqui tarifes unificades a tot l'Estat espanyol que variïn en funció del tipus de vehicle, els kilòmetres recorreguts i l'impacte que cada usuari té sobre el medi ambient i sobre la via. En una conversa aquest dimecres a la seu del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Alemany ha assegurat que els costos de la construcció de noves vies o de "grans transformacions" de les existents s'haurien d'excloure de les tarifes i cobrir-los des dels pressupostos públics, la qual cosa reduiria considerablement els pagaments en comparació amb els costos dels antics peatges.
En paral·lel al nou sistema tarifari unificat a Espanya, Alemany ha proposat la constitució d'una nova agència estatal de mobilitat que s'encarregaria de conservar les vies regulades amb els ingressos finalistes provinents del nou sistema.
Per a Alemany, el sistema que proposa es basa en el principi de "qui utilitza la via la paga" i de "qui contamina paga", que encaixa, segons remarca, en els principis que promou la Unió Europea (UE) per fer sostenibles les infraestructures viàries.
L'objectiu del nou sistema, afegeix Alemany, seria que "tendeixi a l'equilibri", perquè els ingressos d'un exercici cobreixin els costos de conservació del conjunt de la xarxa. A més, Alemany ha detallat que el nou funcionament podria fer desaparèixer la diferenciació entre autovies i autopistes, perquè totes les vies s'hi podrien incloure sense necessitat de barreres físiques dels peatges tradicionals.
Davant la complexitat de posar en marxa un nou sistema, Alemany ha demanat un ampli consens que permeti dibuixar els detalls per canviar la gestió actual de les vies d'alta capacitat que, segons detalla, implicaria fer una llei per no dependre de decisions polítiques conjunturals. Per començar, el president de Saba ha proposat constituir un grup de treball que plantegi diferents alternatives per crear un nou sistema tarifari unificat a l'Estat.
Alemany veu insostenible la gratuïtat
El president de Saba ha explicat que l'antic sistema de concessions per construir noves vies i la gestió amb peatges tradicionals han demostrat que no funcionarien actualment, però ha rebutjat continuar amb la gratuïtat de les autovies perquè, en parer seu, obliga a cobrir costos des dels contribuents o traslladar aquestes despeses cap al futur, fet que fa insostenible el sistema.
Per a Alemany, la supressió dels peatges va ser el resultat d'un sistema que havia acumulat "incoherències i desigualtats territorials". Tanmateix, ha advertit que "la gratuïtat en si mateixa no elimina el cost de la infraestructura, la pagarà l'un o l'altre", alhora que ha reiterat que "quan no hi ha ingressos finalistes, es fa difícil els recursos necessaris per a la conservació".
Més de 2.000 milions anuals en despesa de conservació
Actualment, segons les dades exposades per Alemany, les vies d'alta capacitat de l'Estat tenen un cost mitjà d'entre 110.000 i 125.000 euros anuals per kilòmetre únicament per a la seva conservació, sense comptar els costos de construcció de noves vies o les grans remodelacions de les existents. Això acumula entre 2.100 i 2.200 milions d'euros en despeses de conservació en el conjunt de les vies d'alta capacitat a l'Estat.
Els diferents tipus de vehicles sumen un total de 180.000 milions anuals de kilòmetres recorreguts en vies d'alta capacitat a l'Estat. Els turismes concentren la majoria dels kilòmetres fets en aquestes vies (75%), seguits pels tràilers (10%), els camions mitjans (8%) i els camions lleugers (7%).
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