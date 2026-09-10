SOS Socorristes i UGT criden a la mobilització i reclamen una llei per al sector després de "l'estiu més tràgic"
Reivindiquen uns estàndards "mínims" de seguretat i ampliar la temporada de Setmana Santa a octubre
La plataforma SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació a Barcelona dimecres vinent per reclamar una llei que acabi amb la "precarització" del sector i fixi uns estàndards "mínims" de seguretat a les platges catalanes. Durant una roda de premsa a Girona, els socorristes han remarcat que les reivindicacions arriben després de "l'estiu més tràgic", amb 26 morts registrades al litoral. També reclamen que el servei de socorrisme sigui obligatori a totes les platges i que la temporada s'allargui de Setmana Santa a octubre. Els portaveus de la plataforma, Julián Stratio, Clara Roca i Nacho Ibáñez, han remarcat que la manifestació serà quan la temporada ja haurà acabat oficialment, tot i que encara hi ha molta afluència a les platges.
"És el moment de dir que la temporada s'ha d'ampliar i que la seguretat no pot ser estacional". Els portaveus de la plataforma SOS Socorristes han reivindicat des de Girona aquest dijous que cal una llei que els empari, allargar les temporades i fixar uns "mínims" de seguretat a totes les platges catalanes. El sindicat FeSMC-UGT ha convocat una protesta per dimecres que ve a la plaça Sant Jaume de Barcelona després de l'estiu que qualifiquen de "més tràgic", amb 26 morts.
El sindicat considera que aquestes morts posen de manifest la necessitat urgent de regular el servei de socorrisme a Catalunya i que el conveni actual "no és suficient". "Darrere de cadascuna d'aquestes morts hi ha una mateixa realitat: l'absència d'una normativa comuna que garanteixi uns mínims de seguretat a tot el litoral. La llei vigent és de 1972 i no s'ha actualitzat. No fixa ràtios, ni temporalitat, ni infraestructura mínima", han reivindicat. Això, afegeixen, genera un "mosaic" territorial que deixa "la majoria de platges" sense vigilància "real", especialment fora dels mesos centrals de l'estiu. Per fer-hi front, reclamen una normativa amb rang de llei que reguli el sector a tot el país.
"Hem comparegut al Parlament, hem rebut el suport de tots els grups parlamentaris, i estem treballant perquè aquest suport es tradueixi en una proposta de resolució que insti el Govern a aprovar una llei al més aviat possible", ha detallat una de les portaveus de la plataforma, Clara Roca.
En paral·lel, reclamen que sigui un servei obligatori per a tots els ajuntaments catalans. De fet, asseguren, la data escollida per a la manifestació "no és casual". "Moltíssims ajuntaments amb platges molt concorregudes ja tanquen el servei de socorrisme. Volem denunciar que la temporada de bany s'acaba per a l'administració, però no per a la ciutadania que continua omplint les platges", han insistit. En aquest sentit, un altre dels portaveus de la plataforma, Julián Stratio, ha afirmat que és "molt important" que la llei fixi "l'obligatorietat" a tots els municipis. "Si no ho fem, tindrem un problema a l'hora d'aplicar-ho", ha insistit.
De Setmana Santa fins a l'octubre
Per la seva banda, la secretària general de FeSMC-UGT a comarques gironines, Mar Montada, ha dit que la temporada no pot ser de tres mesos. "La temporada dura molt més, cada cop són més llargues i ells són les persones que donen la primera atenció quan hi ha una emergència. Al final no és un problema laboral, sinó de ciutadania", ha assegurat Montada.
Per això, reclamen que s'allargui de Setmana Santa fins al mes d'octubre, "la temporada real de bany". També reivindiquen un lloc de vigilància cada 200 metres en platges d'alta densitat, amb torres, infermeries i mitjans de rescat "adequats"; campanyes de prevenció coordinades per Protecció Civil i impartides per socorristes amb experiència i el "compliment efectiu" del conveni actual que garanteixi que els socorristes fer les seves funcions "amb els mitjans i l'organització necessaris".
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