Previsió meteorològica
Temps a Catalunya demà divendres: Diada assolellada i lleugera pujada de temperatures a Barcelona i bona part del territori
La Diada de Catalunya es preveu assolellada, amb unes temperatures màximes que es quedaran entre els 27 i els 29 graus
Jordi Grífol
Catalunya celebra aquest divendres la Diada de l'Onze de Setembre, i ho farà en una jornada que promet estabilitat meteorològica un cop deixat enrere el front que va provocar fortes precipitacions en punts com la Garrotxa i el Berguedà (tot i que no van assolir la intensitat prevista a les comarques amb mesures activades) i que va provocar una baixada considerable de les temperatures en bona part del territori.
Així, apunta el Servei Meteorològic de Catalunya, per a aquest divendres de festiu nacional s'espera una jornada assolellada, tot i que amb alguns núvols baixos a la meitat nord del litoral i també en algun punt del prelitoral. Alguns núvols alts i prims deixaran el cel transitòriament enterbolit, tot i que a partir del migdia el sol anirà guanyant presència. A l'entorn del Montseny, això sí, algunes restes de nuvolositat podrien deixar algun ruixat.
Lleugera pujada de temperatures
Aquesta estabilitat donarà peu a una lleugera pujada de la temperatura mínima al matí, tot i que es continuarà notant l'ambient més fresc a causa del descens tèrmic que, en alguns punts de Catalunya, va arribar a ser de fins a 10 graus de diferència entre dimecres i dijous. També pujaran uns graus les temperatures màximes, que es quedaran entre els 27 i els 29 graus, tot i que puntualment podran pujar fins als 31 o 32 graus a la zona de la vall del Ebre.
Cap de setmana estable
Les previsions del Meteocat indiquen que de cara al cap de setmana tindrem just a sobre un anticicló que ja comença a treure el cap per l'oest de la península. Un fenomen que, sumat al fet que en altura també s'imposarà la dorsal anticiclònica, portarà estabilitat atmosfèrica i absència de precipitacions o, com a mínim, ruixats poc destacables.
Així, dissabte continuarà amb presència de núvols que podran deixar algun ruixat al litoral central i a partir de diumenge el sol s'imposarà en bona part del territori, amb alguns núvols d'evolució a partir del migdia al Pirineu.
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