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27 de setembre, 3 i 4 d'octubre

Aquest és l'ordre d'actuació de les tres jornades del Concurs de Castells 2026 de Tarragona

Un sorteig realitzat aquest divendres al Vendrell ha decidit l'ordre i la ubicació a plaça dels dies 27 de setembre i 3 i 4 d'octubre

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Els Castellers de Vilafranca seran la darrera colla en actuar al Concurs de Castells 2026 de Tarragona, d'entre les grans aspirants al títol. / Mar Rovira / ACN

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Jan Magarolas

Tarragona

Aquest divendres a la tarda s'ha decidit l'ordre d'actuació i la ubicació a plaça de les colles castelleres del Concurs de Castells de Tarragona, que tindrà lloc els dies 27 de setembre i el 3 i el 4 d'octubre. L'auditori Pau Casals del Vendrell ha acollit l'acte del sorteig, que ha tingut com a protagonistes la canalla dels Nens del Vendrell, en un gest que vol recordar el paper de Pau Casals en l'origen del certamen, ara que se'n celebren les 30 edicions.

El sorteig ha establert la ubicació a plaça de les tres jornades, tant la de la plaça del Castell de Torredembarra (27 de setembre) com la de la Tarraco Arena Plaça de Tarragona (3 i 4 d'octubre). També s'ha decidit l'ordre en què cada colla realitzarà els seus castells al llarg de les cinc rondes màximes que permet el Concurs. En aquest sentit, les quatre colles caps de cartell de la jornada final del Concurs, que són les quatre aspirants al títol, actuaran en aquest ordre: Joves de Valls, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Castellers de Vilafranca.

La posició a plaça i el torn d’actuació seran factors estratègics per a les colles que aspirin a guanyar alguna de les tres jornades. Aquest és l’ordre d’actuació de cadascuna:

Diumenge, 4 d'octubre:

  1. Castellers de Barcelona
  2. Castellers de Sants
  3. Colla Joves Xiquets de Valls
  4. Castellers de la Vila de Gràcia
  5. Xiquets de Tarragona
  6. Colla Vella dels Xiquets de Valls
  7. Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau
  8. Moixiganguers d'Igualada
  9. Colla Jove Xiquets de Tarragona
  10. Xiquets de Reus
  11. Capgrossos de Mataró
  12. Castellers de Vilafranca

Les colles que intentin un castell igual o superior al 4 de 9 amb folre ho faran en solitari. Les que intentin un castell inferior, ho faran en una ronda conjunta.

Dissabte, 3 d'octubre:

  1. Colla Jove de Castellers de Sitges
  2. Castellers de Terrassa
  3. Tirallongues de Manresa
  4. Xics de Granollers
  5. Colla Castellera Jove de Barcelona
  6. Castellers de Lleida
  7. Bordegassos de Vilanova
  8. Xicots de Vilafranca
  9. Marrecs de Salt
  10. Castellers d'Esplugues
  11. Castellers de la Sagrada Família
  12. Nois de la Torre
  13. Sagals d'Osona
  14. Xiquets del Serrallo
  15. Castellers de Sant Cugat
  16. Nens del Vendrell
  17. Castellers de Castelldefels
  18. Castellers de Sabadell

Les colles que intentin un castell igual o superior al 3 de 8 ho faran en solitari. Les que intentin un castell inferior, ho faran en una ronda conjunta.

Diumenge, 27 de setembre:

  1. Castellers de Badalona
  2. Castellers de Mollet
  3. Castellers de Berga
  4. Esperxats de l'Estany
  5. Colla Castellera de l'Esquerra de l'Eixample
  6. Castellers de Cerdanyola
  7. Castellers de Sarrià
  8. Castellers d'Esparreguera
  9. Colla Castellera de Figueres
  10. Castellers del Poble Sec
  11. Castellers de Caldes de Montbui
  12. Xiquets de Cambrils

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Les colles que intentin un castell igual o superior al 5 de 7 ho faran en solitari. Les que intentin un castell inferior, ho faran en una ronda conjunta.

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