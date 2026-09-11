DEMOGRAFIA I QUALITAT DE VIDA
"El cor ens parla de quant viurem; el cervell, del com"
El prestigiós cardiòleg Valentí Fuster participa en una xerrada sobre longevitat de CaixaBank, en el marc de les trobades Generació+, i reclama posar el focus en la qualitat de vida.
Beatriz Pérez
En els pròxims anys, Europa perdrà entre el 15% i el 20% de la seva població. Països com la Xina perdran uns 500 milions d’habitants i es quedaran als 1.500. Creixerà l’Àfrica, que se situarà en els 2.500 milions d’habitants. Però països com Espanya decreixeran demogràficament parlant. Avui, una persona d’aquest país de 65 anys té per davant una mitjana de vida de 22 anys més. Però el 2050 seran 25 anys més. "Però allargar la vida no vol dir que la qualitat de vida augmenti. El nostre problema no és la prolongació de la vida, sinó la qualitat. La malaltia comença ben aviat i cal prevenir-lo", ha advertit aquest dijous el prestigiós doctor Valentín Fuster, president de l’Associació Mundial de Cardiologia, que ha participat a ‘Encuentros Generación+’ de CaixaBank. El d’avui, en què Fuster ha conversat amb Tomás Muniesa, president de CaixaBank, i que ha estat moderat per la periodista Olga Viza, ha estat centrat en longevitat.
Ha sigut Muniesa qui ha arrencat posant el focus sobre la "transformació demogràfica" que viu Occident, amb taxes de reposició de la població "molt baixes". El cardiòleg li ha recollit el guant però ha volgut sobretot posar èmfasi en la prevenció. "El cor ens parla de quant podem viure; el cervell, de com viurem aquells anys", ha dit Fuster, que ha assenyalat que els factors de risc de l’ictus i de la malaltia senil són "els mateixos". "I tenim eines per prevenir tots dos. Així que sisplau, no ens centrem en la prolongació de la vida, sinó en la qualitat de vida. Perquè en els últims 30 anys s’ha allargat la vida, però la qualitat ha anat disminuint per la malaltia cerebral, l’Alzheimer i les malaltia senil", ha insistit Fuster. Els factors de risc són coneguts: l’obesitat, la pressió arterial, la diabetis, el colesterol, el tabaquisme, la mala alimentació, el sedentarisme i dormir poc.
En aquest sentit, Fuster ha revelat que "la malaltia cardiovascular s’està encarint enormement", en un context en què els factors de risc (la pressió arterial, l’obesitat o la diabetis) estan augmentant. "Però jo soc optimista perquè tot això es pot prevenir des de la infància. Cal incidir en l’educació en salut des de la infància. Recomano als grans tres coses: exercici físic, motivació i no aïllar-se", ha prosseguit. Quant a l’exercici físic, n’hi ha prou amb 30 minuts al dia, durant cinc dies a la setmana, de bicicleta estàtica. A més aquest cardiòleg també recomana uns 15 minuts al dia de no fer res.
¿L’economia pot ressentir-se per aquest canvi demogràfic? "La població jubilada serà una part important del cens electoral", ha assenyalat per la seva banda Muniesa. "El millor que ens pot passar és que la situació econòmica de la nostra gent gran sigui bona perquè així tenen poder de compra. Els Estats han d’estar interessats que la gent gran visqui bé. I un problema que sovint és com sobreviure amb els seus estalvis", ha afegit.
El president de CaixaBank ha cridat a tenir més en compte el "talent sènior". "S’estan començant a fer coses. Hi ha gent que fa la jubilació flexible. Desperdiciar el talent sènior és un error gravíssim en qualsevol societat. Hi ha d’haver maneres que se segueixi aprofitant", ha defensat.
Però també hi ha altres temes, ha precisat, com la "gestió del patrimoni" a determinades edats. "La preocupació de la gent és com s’organitza arribada la vellesa". En aquest sentit ha recordat que La Caixa, nascuda el 1904, va començar sent una caixa de pensions per a la vellesa. "Paguem el 34% de les pensions d’aquest país i tenim el 35% dels fons de pensions. Gairebé mil dels nostres clients tenen més de 100 anys", ha dit. Per això ha recomanat començar a pensar en la jubilació i estalviar "als 30 anys" i no "als 50 o als 64".
Programa Generació+
Generación + és un programa de CaixaBank dirigit al públic sènior, pensat sobretot per acompanyar els clients abans i durant la jubilació. Llançat el 2025, reuneix serveis de planificació financera i estalvi, opcions per complementar la pensió –incloses fórmules lligades al patrimoni immobiliari– i serveis no financers com a salut, assistència, formació digital, mobilitat, viatges, voluntariat i activitats. Està emmarcat dins de l’estratègia de CaixaBank per atendre una població cada vegada més longeva.
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