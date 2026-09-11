Crònica castellera
La Diada Nacional a Valls manté la Gamma Extra amb dos pilars de 8 de la Vella i la Joves
La diada obre ara un mes de setembre molt exigent, amb l'objectiu del Concurs de Castells de Tarragona a principis d'octubre
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Jan Magarolas
Actuació de tràmit, la que es va viure aquest passat dijous a la nit, a la vigília de l'11 de setembre, a la diada castellera de la Diada Nacional de Catalunya a Valls. Les dues colles dels Xiquets de Valls van signar actuacions tranquil·les, amb castells de 9 i amb 'només' un castell de Gamma Extra en cada costat: dos pilars de 8 amb folre i manilles que mantenen l'alt nivell de la cita. S'obre així tot un mes de setembre d'alta intensitat castellera que ha de posar a punt les intencions del Concurs de Castells de Tarragona, a principis d'octubre.
Altres anys, la Diada Nacional a Valls, celebrada a la plaça del Blat a partir de les 20:00 hores i, per tant, gairebé de nit, havia portat grans castells de Gamma Extra, com el 2 de 8 sense folre, el 4 de 9 amb folre i el pilar o el 5 de 9 amb folre. Enguany, però, les dues colles vallenques, la Colla Vella i la Colla Joves, van optar per treure el peu de l'accelerador, tan sols 12 dies després de la gran diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès, on ambdues agrupacions van signar les millors marques de les seves temporades.
Actuacions a mig gas
La principal sorpresa de la jornada va arribar amb la caiguda del 4 de 9 amb folre i el pilar de la Colla Vella dels Xiquets de Valls: amb una execució llarga, el castell es va bastir amb facilitat però, després de la carregada del 4 es va complicar. Va perdre la forma abans d'hora i va acabar fent llenya amb molts problemes als pisos de terços, quarts i quints. Hauria estat el sisè de la temporada de la Vella, després del darrer descarregat fa menys de dues setmanes i també d'execució lluitada.
Això va passar a segona ronda, després que la Vella hagués obert plaça amb un 4 de 9 amb folre que treballen, com es va veure per Sant Fèlix, per descarregar amb un pis més. Els rosats van signar l'actuació amb un nou 3 de 9 amb folre i un 4 de 8 amb el pilar, per acabar a la ronda de pilars amb l'altra gran aposta del dia, el pilar de 8 emmanillat, el cinquè de l'any i la nota destacada del vespre a Valls.
A l'altre costat de la plaça, la Colla Joves Xiquets de Valls es va prendre la Diada Nacional amb tranquil·litat i pensant en reptes futurs. Van obrir foc amb el 3 i el 4 de 9 amb folre: els dos castells de 9 bàsics que ja han descarregat en quinze ocasions aquesta temporada. Els vermells van optar finalment pel 2 de 8 amb folre, l'estructura aparentment més assequible de la tarda però que està pensada per afrontar-se, en les setmanes vinents, amb un pis més com a 2 de 9 sense manilles. Aquest castell, carregat per la Joves a la Santa Úrsula de l'any passat i mai descarregat per cap colla, serà un dels castells més cobejats, pels seus punts, en la darrera jornada del Concurs de Castells.
La Joves també va acabar l'actuació amb el pilar de 8 amb folre i manilles, l'únic Gamma Extra de la seva actuació i sent el segon de l'any, després d'una renovació completa dels pisos superiors que els va portar a estrenar-lo fa dues setmanes a Vilafranca.
Objectiu: Concurs
Una Diada Nacional, doncs, que manté la categoria de Gamma Extra però lluny dels registres d'anys anteriors. La cita, precisament, obre un setembre molt exigent, tant per a les dues colles dels Xiquets de Valls com a la resta del món casteller, que té a principis del mes d'octubre la gran cita del Concurs. Cites com les de Santa Tecla a Tarragona i la Mercè a Barcelona poden servir a les agrupacions capdavanteres per acabar d'afinar els objectius del certamen tarragoní biennal.
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