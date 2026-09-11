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Un foc crema una hectàrea a prop del castell de Montjuïc

Un foc crema una hectàrea a prop del castell de Montjuïc | C

Un foc crema una hectàrea a prop del castell de Montjuïc | C

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Marc Asensio Clupés

Ahir al migdia es va originar a Montjuïc, a la carretera de Miramar, a prop del Far i de la ronda Litoral, un incendi que ràpidament va pujar cap al castell, que va haver de ser desallotjat, així com el telefèric i altres àrees. Els bombers van poder perimetrar a la tarda l’hectàrea afectada.

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