ROBATORIS a l’R3
El Govern destina 17 milions a comprar 70 km de cable
Cristina Sebastián
El Govern ha activat un contracte d’emergència de 17 milions d’euros per comprar 70 quilòmetres de cable després dels 63 robatoris registrats aquest any a l’R3. La mesura incorpora també actuacions per reforçar la seguretat d’una línia immersa en importants obres de transformació, el calendari del qual, segons el Ministeri de Transports, es manté malgrat els episodis de vandalisme.
El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, ha explicat aquest dijous durant una visita a les obres de Granollers-Canovelles que el ministeri treballa amb els Mossos d’Esquadra per identificar els punts més vulnerables de la xarxa i les persones relacionades amb els robatoris. S’hi suma la instal·lació de cambres de vigilància i el desenvolupament d’un sistema amb tecnologia avançada que es desplegarà progressivament.
Santano ha assenyalat que aquest any s’han comptabilitzat 63 robatoris de cable a l’R3 i cinc denúncies per vandalisme. Aquest mateix dijous s’ha produït a més un tall de fibra òptica que ha qualificat de "sabotatge", al considerar que es tracta d’un mal deliberat contra un servei públic essencial. El secretari d’Estat ha reclamat actuar no només contra els que sostreuen el material, sinó també contra els que faciliten posteriorment la seva comercialització.
Calendari previst
Malgrat aquestes incidències, Transports manté la previsió de finalitzar al febrer les obres de desdoblament de l’R3 entre Parets i la Garriga, una actuació de 182 milions d’euros que inclou la duplicació i electrificació de la via, una nova estació a Parets i millores d’accessibilitat. Els treballs compleixen, segons Santano, els 16 mesos d’execució previstos, tot i que l’entrada en servei de la nova infraestructura podria produir-se alguns dies després. També avancen les obres després de l’ensorrament d’un mur de Montcada-Bifurcació, que s’haurien d’acabar aquest mateix any.
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