Reconstrucció de l’atac de Manresa
"¡M’han apunyalat!", el crit de la víctima després de rebre la ganivetada mortal
El Periódico
"¡M’han apunyalat, m’han apunyalat!". Va ser el crit que va exclamar Carles Vilajosana quan va patir l’atac que li va costar la vida al carrer, de matinada, a Manresa l’1 de setembre. La primera agressió que van patir la víctima, de 45 anys, i els seus amics presumptament es va produir per l’esquena. De fet, quan els menors d’edat que han sigut detinguts pel crim els van tirar una ampolla, els homes, que aquella nit havien estat gaudint del correfoc que tancava la festa major de la capital del Bages, ni tan sols van pensar que ells fossin l’objecte de l’atac.
Però sí. Com consta en l’expedient judicial que s’està instruint per l’homicidi, ells eren l’objectiu. Al llarg de diversos carrers i durant una estona que es va anar allargant, els adults i els adolescents es van anar enfrontant. El to va pujar i es va desencadenar la baralla. Llavors, inesperadament, un dels nois va treure una navalla i la va clavar, amb força, al cor de Vilajosana. El crit, que va alarmar tant els seus amics com els imputats, que se’n van anar a tota velocitat, donava a entendre que la situació era greu. Poc després, acompanyat dels seus col·legues, el damnificat va morir. Abans, de manera anguniosa i desesperada, havia comunicat als acompanyants que s’ofegava. Van intentar tapar-li la ferida, però en el moment en què van arribar els Mossos i el Servei d’Emergències Mèdiques, ja no van poder fer res per salvar-lo.
A hores d’ara, els menors implicats han tingut destinacions diverses. Mentre els dos primers detinguts són al Centre de Justícia Juvenil de Can Llupià, a Barcelona, en règim tancat, els altres dos, que es van entregar ells mateixos a comissaria dimarts, van ser posats en llibertat vigilada i amb tractament terapèutic en un dels casos. Això causa estupor en bona part de la població, però té com a explicació el diferent grau d’implicació dels menors. Mentre els dos primers, detinguts hores després de la mort, es van acusar mútuament, els altres des del primer moment els investigadors sabien que havien tingut un paper secundari en els fets.
Subscriu-te per seguir llegint
- Càstig per a Asprilla: multa i targeta per ensenyar un lema religiós a la samarreta
- Girona, la capital mundial de l’ayahuasca
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines arrenca amb 250 alumnes nous
- Desnonen la masia de Cal Gras de Girona, ocupada des de fa més d'un any
- Sílvia Catà, cap dels Mossos d'Esquadra a Girona, dirigirà el cos policial a Catalunya
- Sabies que els romans van arribar molt a prop de casa nostra?
- Josep Vila: «Si Puigdemont torna com a president d’un partit, l’ANC no l’ha de preparar. No serem la crossa de ningú»
- Paula (23 anys): «He durat un dia a la feina per voluntat pròpia. No em quedaré en un lloc que no m’agrada»