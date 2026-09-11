VIOLÈNCIA JUVENIL
Massa conflictivitat i absentisme
Els dos menors considerats els presumptes autors de la punyalada que va matar Carles Vilajosana el dia 1 de setembre a Manresa tenen una vida enfrontada a l’educació i a la societat. La seva història es construeix a partir de dificultats familiars, antecedents, nombrosos conflictes i discontinuïtat en l’escolarització.
eduard font badia
Els quatre menors detinguts pel crim de Carles Vilajosana, l’home mortalment apunyalat a Manresa (Bages) l’1 de setembre, encara estan dins del període d’escolarització obligatòria, fins als 16 anys, l’edat que tenen la majoria d’ells. Però la seva relació amb el sistema educatiu ha sigut sempre complicada, per massa conflictivitat i per massa absentisme. A més de la impotència de poder reconduir els casos, com a mínim respecte als dos primers arrestats, a qui es considera els autors de la mort de Vilajosana, per una punyalada al cor.
La dificultat per estar escolaritzats amb altres nois de la seva edat va provocar que els dos primers arrestats acabessin sent derivats a una unitat d’escolarització compartida (UEC), on els joves que tenen problemes en l’aprenentatge o que compliquen el funcionament de la resta de la classe poden seguir l’escolarització obligatòria. En el cas dels dos joves presumptament autors de la punyalada, la vinculació era amb La Clau, al barri de Font dels Capellans de Manresa.
En aquests centres, els alumnes fan la major part de l’horari lectiu en grups bastant reduïts i amb metodologies més pràctiques com a recurs temporal d’inclusió. S’anomenen unitats compartides perquè l’alumne no perd mai el vincle amb l’institut d’origen, on continua oficialment matriculat. En aquest cas, és el Pius Font i Quer. És a dir, l’alumne no és expulsat del centre per mal comportament, sinó que aquest centre busca un recurs per solucionar el problema. De fet, és el centre d’origen el que ha d’acabar posant les notes.
L’historial dels detinguts i d’alguns dels seus companys es construeix a partir de greus dificultats familiars, de nombrosos conflictes, d’antecedents i de discontinuïtat en l’educació. Es dona la paradoxa que alguns dels educadors de fora de l’institut que s’havien encarregat de la formació dels detinguts eren amics del difunt.
Els dos menors, de 15 i 16 anys, detinguts en el primer moment i ara en un centre d’internament en règim tancat, arrosseguen una situació familiar i educativa molt complicada, que ha provocat diverses intervencions dels serveis socials, ja que els professionals havien detectat problemes de supervisió familiar.
A càrrec de l’àvia
D’un d’ells se’n cuidava la seva àvia, després que els pares no se’n fessin càrrec. Però el noi es va escapar d’aquesta tutela per anar a passar les nits, i també els dies, en un local ocupat de la travessera dels Drets. Un local on els Mossos van haver d’entrar fent servir mascaretes, tant per protecció personal com per l’impacte de la pudor que es percebia a l’interior del lloc.
L’altre menor, de 15 anys, estava a càrrec de la seva mare, que havia estat tutelada de jove en un centre de menors, on es va quedar embarassada als 16 anys. El noi, amb un historial delictiu complicat, des de petit va entrar al circuit de justícia juvenil. De fet, el 31 de juliol va quedar en llibertat vigilada amb l’obligació de conviure amb la seva mare després d’haver estat internat en un centre de justícia juvenil des del mes de maig per una causa relacionada amb un intent d’homicidi a un cambrer. Només quatre dies abans de l’homicidi va ser detingut per un presumpte robatori amb agressió utilitzant un tornavís.
Els dos menors ja havien tingut relació amb la justícia abans de l’homicidi per la seva violència. El de 15 anys acumulava quatre detencions, mentre que el de 16 en sumava tres. Entre els episodis que han transcendit hi ha robatoris, alguns de violents, lesions, sostracció de vehicles i conducció sense permís, sense oblidar l’intent d’homicidi, que encara està pendent de judici.
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