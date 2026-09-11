salut mental
TMB dedica aquest any la causa solidària a la prevenció del suïcidi
La plantilla tria aquesta iniciativa benèfica després de 34 morts i 110 intents al metro de Barcelona en els últims cinc anys. El 70% dels que es llencen a les vies sobreviuen amb greus seqüeles.
Toni Sust
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va anunciar ahir que, per votació dels empleats de l’empresa, dedicarà la causa solidària d’aquest any a la prevenció del suïcidi, i ho farà de la mà de la Fundació Ajuda i Esperança. En un acte al vestíbul de l’estació de metro d’Universitat, la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el seu conseller delegat, Xavier Flores, van presentar els actes dels quals constarà la iniciativa Mou-te per la prevenció del suïcidi. És la 16a que TMB tria com a causa solidària.
També es van donar dades actualitzades fins a final d’aquest agost. Mirant cinc anys enrere s’aprecia que les incidències no són poques: des del 2021, 144 persones s’han llançat a les vies del metro. 34 van morir i 110 van sobreviure. Les dades anunciades per TMB indiquen que durant els primers vuit mesos del 2026, de l’1 de gener al 31 d’agost, 19 persones es van tirar a les vies, de les quals tres van morir a causa de l’atropellament. Aquest juliol, EL PERIÓDICO va avançar les xifres corresponents a la primera meitat del 2026. De l’1 de gener al 30 de juny, 17 persones s’havien llançat a les vies d’alguna de les estacions del metro de Barcelona i tres van acabar morint, de manera que al juliol i l’agost no hi ha hagut morts per suïcidi en el suburbà, però sí dos intents.
Primers passos
Tant Flores com Bonet van defensar la necessitat d’actuar per intentar dissuadir aquells que visquin situacions que els facin voler treure’s la vida. La tinenta d’alcaldia va remarcar la necessitat de parlar amb qui ho necessiti. Una cosa que sembla òbvia però que fins fa no gaire no es feia, perquè la norma era no abordar la qüestió amb el pretext de no fomentar-la.
Ja fa temps que TMB ha fet passos per canviar el que era una tradició: no informar dels suïcidis. L’empresa va donar les primeres dades sobre això l’octubre del 2023. I el setembre de l’any passat va informar que en els cinc anys anteriors hi va haver 122 intents de suïcidi al suburbà, 31 dels quals van ser consumats.
Les xifres retraten un fenomen conegut, que sovint algú decideix tirar-se a la via per intentar acabar amb la seva vida pel motiu que sigui. Però també demostren un fet que no és ni de bon tros tan evident: la majoria de la gent que es tira sota un tren del metro, per sobre del 70%, no mor. Sobreviu, i sovint amb seqüeles terribles.
Ferran Anguera, cap de Protecció Civil del Metro, va explicar al juliol a aquest diari que no hi ha un patró, que cada any és diferent dels anteriors quant al nombre de casos. Des del 2021 fins al 30 de juny passat, 142 persones es van tirar a les vies del metro. D’aquest total, només 34 van morir, cosa que indica que més de 100 persones han sobreviscut, però en la majoria dels casos amb greus seqüeles. El consens sobre el fet que s’ha de parlar del suïcidi és molt significatiu. Tant com significativa és la conclusió que llançar-se sota un tren és una elecció pèssima per a les persones que decideixen que no volen continuar vivint.
Sense mampares
TMB va iniciar el setembre de l’any passat una campanya que aquest any estendrà a 123 estacions, amb cartells que busquen prevenir el suïcidi i d’altres que ofereixen atenció a testimonis d’atropellaments, que es van instal·lar en 11 estacions. D’aquí a menys d’un any estaran a les 123 parades de les línies 1, 2, 3, 4 i 5 del metro, les que no tenen mampares, i on, per tant, la gent pot tirar-se a les vies. A diferència de la prova pilot, els cartells seran de color taronja per cridar més l’atenció.
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