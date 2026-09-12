¡Adeu a l’estiu!
Canvi d’hora a Espanya: el BOE confirma quan serà el canvi a l’horari d’hivern
La Unió Europea discuteix des de fa anys la possibilitat d’eliminar aquesta mesura, però encara no hi ha un acord definitiu
Enquesta del CIS: el 65% dels espanyols són partidaris d’eliminar el canvi d’hora
Goundo Sakho
El Govern espanyol va anunciar l’octubre del 2025 la seva intenció de posar fi al canvi d’horari estacional. Aquesta mesura, regulada en el Reial decret 236/2002, va ser harmonitzada per la Unió Europea a partir del 1980 amb l’objectiu de coordinar els horaris dels diferents estats membres i aprofitar millor les hores de llum. A Espanya, l’horari d’estiu ja s’havia recuperat el 1974, en un context marcat per la crisi del petroli i la cerca de mesures per reduir el consum energètic.
No obstant, els últims anys s’ha intensificat el debat sobre la continuïtat del canvi d’horari pels dubtes científics sobre els seus beneficis i pel rebuig ciutadà que ha generat. El 2018, la Comissió Europea va llançar una consulta pública en què van participar més de 4,6 milions de persones, i el resultat va ser contundent: el 84% dels participants es van mostrar a favor d’eliminar el canvi estacional.
Un canvi encara vigent
El president del Govern central, Pedro Sánchez, també ha reactivat el debat al considerar que el canvi d’horari ha perdut el sentit i que amb prou feines suposa un estalvi energètic. Seguint aquesta línia, l’any passat va comunicar que proposaria a la Unió Europea acabar amb el canvi d’horari estacional a partir del 2026. No obstant, la mesura encara no ha sigut aprovada a escala comunitària, així que aquest any l’horari d’hivern continuarà vigent a Espanya.
Tal com estableix l’Ordre PCM/186/2022 de l’11 de març, per la qual es publiquen els calendaris d’inici i finalització del període de l’hora d’estiu, el canvi es produirà la nit del dissabte 24 al diumenge25 d’octubre del 2026. A les 3.00 de la matinada (hora peninsular), els rellotges s’hauran d’endarrerir una hora, de manera que les agulles tornaran a marcar les 2.00. Com a conseqüència, aquella nit tindrà una hora més i, a partir de llavors, els dies començaran amb més llum al matí i les tardes seran més curtes; un canvi que serà especialment perceptible al capvespre, ja que, durant els mesos següents fins a l’arribada de l’horari d’estiu -prevista per al març del 2027-, el sol es pondrà abans.
Dues hores avançats
Per la seva posició geogràfica, l’Espanya peninsular i les Balears es troben aproximadament al fus horari UTC+0, el que els correspondria per la seva posició respecte al meridià de Greenwich. No obstant, el 1940, durant la dictadura franquista, Espanya va avançar una hora l’horari oficial i va adoptar l’horari d’Europa Central, UTC+1. Des de llavors, l’Espanya peninsular i les Balears mantenen aquesta diferència respecte a la seva posició geogràfica: a l’hivern utilitzen UTC+1 i a l’estiu UTC+2.
Això significa que, fins i tot a l’hivern, l’hora oficial espanyola està una hora per davant de l’hora solar que correspondria a la nostra posició geogràfica i dues a l’estiu, cosa que, segons alguns especialistes, contribueix a generar una desincronització entre el rellotge social i el rellotge biològic: "Els horaris socials s’estan diluint cap a la nit", va explicar el doctor Eduard Estivill, representant de la Societat Espanyola del Son, en declaracions a Radio Televisió Espanyola (RTVE). Com a conseqüència, afegeix, quan ens llevem a la mateixa hora que la resta dels europeus, "som un país curt de son".
Conseqüències sobre la salut
Precisament, un dels principals arguments contra el canvi d’horari se centra en el funcionament del rellotge biològic humà: l’exposició a la llum natural és un dels principals reguladors dels ritmes circadians, que intervenen en processos físics, mentals i conductuals com el son. Quan l’horari social es modifica artificialment, es pot produir un desajust circadià que, segons l’American Academy of Sleep Medicine, podria tenir conseqüències sobre la salut mental, cardiovascular i metabòlica.
Diversos estudis han relacionat el desajust circadià amb problemes com l’obesitat i la diabetis, a causa d’alteracions en els mecanismes que regulen la gana i els processos digestius. També se n’ha estudiat la possible relació amb els infarts de miocardi i la hipertensió arterial, així com amb determinades malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer. De la mateixa manera, s’ha demostrat que poden afectar la producció de melatonina (hormona del son), serotonina (hormona relacionada amb l’estat d’ànim) i cortisol (hormona de l’estrès).
Tot i així, no tots els especialistes consideren que el problema radiqui exclusivament en el canvi d’hora o en les possibles conseqüències sobre l’organisme. El mateix Estivill assenyala que la veritable qüestió podria trobar-se en l’organització dels horaris socials: "Ens haurien de deixar ser més europeus i aconseguir que el canvi d’horari bo, que és el d’hivern, anés acompanyat de canvis socials; que els nens entrin a les 7 del matí, que les extraescolars siguin abans i que els pares i mares siguin a casa a les 18.00 h".
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