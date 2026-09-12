seguretat
Ciutat Vella reuneix la meitat de les càmeres de videovigilància dels últims sis anys
Dels 441 dispositius per als quals l’Ajuntament ha obtingut permís entre els anys 2020 i 2026, 204 han sigut autoritzats en aquest districte.
Carles Planas Bou
Barcelona accelera el desplegament de càmeres de vigilància als seus carrers. Segons dades obtingudes per EL PERIÓDICO a través d’una sol·licitud d’informació pública, des de començament d’any l’Ajuntament ha obtingut autorització per instal·lar 240 dispositius de vídeo per monitoritzar la ciutat. Entre el 2020 i el 2025 el consistori va sol·licitar 150 dispositius, a una mitjana de 25 per any. Només aquest any gairebé ha duplicat les sol·licituds que ha realitzat, de mitjana, en els exercicis anteriors. De fet, l’administració local ja va explicar a l’agost els seus plans per instal·lar un centenar de càmeres més en punts clau, una aposta per ampliar la seva xarxa de vigilància, en la mateixa línia que han seguit altres localitats catalanes.
En el període que va del 2020 al 2026, l’Ajuntament de Barcelona ha obtingut permís per instal·lar 441 càmeres que formen el parc actual de sistemes instal·lats. Totes compten amb l’autorització de la Direcció General d’Administració de Seguretat, l’organisme que té les competències per gestionar-les, i disposa d’un informe favorable de la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya (CCDVC), que és l’encarregada de supervisar l’ús que en fan els cossos policials per garantir la protecció dels drets ciutadans.
Les dades permeten distribuir els dispositius per districtes. Del total de 441, el que en té més és Ciutat Vella, àrea molt transitada per turistes que concentra el Gòtic sud, la Rambla, el Born i el Raval, (204 càmeres). És a dir, el 46% dels dispositius a la ciutat, quasi cinc de cada deu, s’han col·locat en aquest districte. El segueixen l’Eixample (103), Nou Barris (58), Sants-Montjuïc (44), Sant Andreu (21) i Horta-Guinardó (11).
La zona més vigilada és la Rambla, que concentra fins a 63 dispositius. La segueixen el Gòtic sud i Nou Barris, amb 58 càmeres; l’Eixample, amb 57; l’Anella Olímpica, amb 31; Eixample-Bellcaire, amb 30; el Born, amb 29, i el Raval, amb 27. Altres llocs freqüentats pel turisme que reuneixen cada vegada més sistemes de videovigilància són la Sagrada Família (16) i els búnquers del Carmel, amb 11.
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