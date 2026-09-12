Assaig prometedor
Eduardo López Bran, dermatòleg expert en calvície: «En cinc anys podem tenir una teràpia amb cèl·lules mare que reverteixi l’alopècia»
El cap del dermatologia de l’Hospital Clínic San Carlos, director d’un estudi que ha regenerat el pèl en ratolins, afirma que la ciència està avançant «de forma espectacular» en el desenvolupament de tractaments
Un equip de dermatòlegs aconsegueix revertir la calvície comuna en ratolins mitjançant teràpia cel·lular
Patricia Martín
Eduardo López Bran, cap del servei de dermatologia de l’Hospital Clínic San Carlos de Madrid, ha sigut inclòs de forma recurrent en la llista ‘Forbes’ com un dels 100 millors metges a Espanya. Durant els seus 30 anys de trajectòria, ha destacat com a investigador en els assajos previs a la comercialització del Monoxidil [un dels principals tractaments contra l’alopècia] a Espanya; ha introduït el trasplantament capil·lar robòtic i ara està embrancat en un estudi pioner, en àmbit mundial, que ha aconseguit revertir la calvície en ratolins. En aquesta entrevista explica a EL PERIÓDICO els principals problemes que, en l’actualitat, provoquen pèrdua de cabell i com està avançant la ciència per solucionar-los.
L’alimentació i un ritme de vida estressant poden afectar els nostres cabells. ¿Cada vegada hi ha més persones amb problemes de pèrdua de cabells? En la societat moderna hi ha una sèrie de factors que poden agreujar la pèrdua de cabells o desencadenar-la quan és latent. Hi ha persones que no tenen prou càrrega genètica perquè la pèrdua es manifesti, però que en presència d’aquests factors pot aparèixer.
¿Quins són aquests factors? L’ansietat, el desànim, les alteracions emocionals o l’estrès poden agreujar un problema o desencadenar-lo quan és latent.
«Els joves ja no es resignen; davant els primers símptomes de pèrdua dels cabells, consulten»
¿Aquesta situació està provocant que hi hagi més casos de calvície entre persones joves? El que està passant és que els joves demanen solucions davant un problema que fa anys s’acceptava com a fruit de la càrrega genètica. Però ara els joves no ho accepten com una cosa que els ha tocat i davant els primers símptomes de pèrdua del cabell accelerada o davant aquesta pèrdua inicial, les anomenades entrades, consulten. Hi ha un augment clar de demanda de tractament. Alhora, la ciència ha posat a la seva disposició solucions eficaces i davant la popularització dels tractaments que disposem, els joves acudeixen a consulta perquè saben que en mans dels professionals poden trobar solució. I en tercer lloc, probablement en l’augment de consultes juga també un paper el model de vida actual, amb una exigència laboral més gran, que pot comportar que en persones que no tenen una càrrega genètica prou forta comenci a aparèixer el problema.
«No em consta que hagi augmentat la incidència de pèls canosos o que es desenvolupi més precoçment»
¿I han augmentat o disminuït els cabells canosos? La canície és un procés diferent, que pot coexistir amb el procés de calvície, però que són per causes diferents. La pèrdua de pigmentació forma part de l’envelliment i, en algunes ocasions, es desenvolupa precoçment per un episodi d’estrès important. Però no em consta que hagi augmentat la incidència o que es desenvolupi més precoçment.
Tradicionalment, la pèrdua de cabell o els trasplantaments es realitzen a les clíniques privades. ¿La sanitat pública està cobrant més protagonisme en aquest àmbit? Sí, cada vegada són més freqüents els serveis de dermatologia especialitzats en el tractament dels problemes dels cabells i les consultes són freqüents en algunes èpoques de l’any. A la tornada de l’estiu, a la tardor, el nombre de consultes és elevat. I la sanitat pública dona resposta a aquestes necessitats, tret dels trasplantaments de cabells en pacients amb alopècia androgènica, la calvície comuna, que no es contemplen en el sistema públic.
«La ciència és ara capaç de donar resposta a les demandes, per la qual cosa ha canviat el paradigma de tractament de l’alopècia androgènica»
Durant dècades, la investigació contra l’alopècia va avançar de forma molt lenta i ara està progressant en múltiples direccions. ¿Per què? Perquè hi ha molts equips a tot el món que busquen una solució eficaç, que no requereixi un tractament crònic com succeeix amb el Minoxidil i que sigui ben tolerat. En els últims anys, estem avançant d’una manera espectacular en el desenvolupament de tractaments basats no només en fàrmacs, sinó també en teràpies regeneratives que són capaces de modificar la resposta biològica programada en l’individu. I quan el tractament mèdic no és suficient, una altra eina molt important són els trasplantaments, que permeten ara una gran quantitat de cabells i de manera definitiva. En resum, la ciència és capaç de donar resposta a les demandes, per la qual cosa ha canviat el paradigma de tractament de l’alopècia androgènica.
La teràpia cel·lular en ratolins ha aconseguit creixement dels cabells amb un percentatge molt exitós, cosa que permet allotjar l’esperança que el seu trasllat al model humà pugui funcionar
¿Quines són les línies d’investigació més prometedores? D’una banda, s’estan buscant fàrmacs que evitin la cronicitat que necessiten els tractaments actuals i que tinguin una millor tolerància i que siguin d’alliberament prolongat. D’altra banda, estem treballant en el desenvolupament de teràpies regeneratives basades en la modificació dels mecanismes biològics que intervenen en el desenvolupament de la calvície. N’hi ha moltes, des d’anticossos monoclonals, passant per la reactivació de cèl·lules mare que puguin estar adormides fins a la modificació dels senyals biològics. I probablement en el futur haurem de combinar tot aquest arsenal terapèutic.
Una de les línies d’investigació és la que vostè lidera basada en cèl·lules mare que ha aconseguit revertir la calvície en ratolins.¿En què consisteix i quan podria estar disponible? Consisteix bàsicament en l’administració de cèl·lules mare derivades del teixit adipós, enriquides amb l’administració d’un energitzant. L’administració en ratolins ha aconseguit creixement del cabell amb un percentatge molt exitós, cosa que permet allotjar l’esperança que el seu trasllat al model humà pugui funcionar. En els pròxims mesos crec que podem començar l’assaig en humans i, si anés bé, mantenint sempre la moderació, ja que la reproducibilitat dels resultats obtinguts en models preclínics a humans és limitada, en cinc anys podria estar a disposició dels professionals i, consegüentment, dels pacients.
¿Creu que arribarà un moment que no hi haurà persones calbes? No sé si aconseguirem posar fi a la calvície, és el desig de tots els equips investigadors que treballem a tot el món; però el que sí que estic convençut és que ha canviat el paradigma d’enfocament d’aquesta malaltia i que una cosa que era gairebé inabordable, tindrà moltes alternatives de tractament.
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