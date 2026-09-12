Estalviar fins a 3.000 euros en una reforma de casa: així funcionen les ajudes per millorar la calefacció
Els fons europeus poden cobrir fins al 40% d’algunes actuacions d’eficiència energètica
Fer una reforma a la llar no sempre ha de significar assumir tota la despesa de la butxaca. Quan les obres tenen com a objectiu millorar l'eficiència energètica de l’habitatge, poden existir ajudes públiques capaces de reduir de manera important el cost final.
Una de les vies passa pels fons NextGenerationEU i pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que han impulsat diferents programes de rehabilitació energètica gestionats per les comunitats autònomes.
En determinats casos, aquestes ajudes poden arribar a cobrir fins al 40% del cost subvencionable, amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.
Reformar per gastar menys energia
La clau d’aquest tipus de subvencions és que no financen qualsevol reforma.
Canviar el terra, pintar les parets o renovar una cuina per motius purament estètics no dona accés automàticament a aquestes ajudes. Les actuacions han d’acreditar una millora energètica de l’habitatge.
Això pot incloure, entre altres opcions, la millora de l’aïllament tèrmic, la substitució de finestres poc eficients o la renovació de sistemes de climatització i calefacció.
L’objectiu és reduir el consum d’energia i, per tant, també la factura que paga la família cada mes.
Quant podem arribar a estalviar?
La subvenció pot cobrir fins al 40% del cost de l’actuació, amb un màxim de 3.000 euros i sempre que la inversió subvencionable compleixi els mínims exigits per la convocatòria corresponent.
Per exemple, si una actuació costa 6.000 euros, el 40% equival a 2.400 euros.
Si el pressupost és més elevat, l’ajuda pot continuar augmentant fins a arribar al límit de 3.000 euros.
A aquest estalvi inicial cal afegir-hi un altre benefici: una casa més eficient pot consumir menys energia durant anys, de manera que la reforma també pot traduir-se en una reducció de la factura energètica.
La calefacció, un dels punts clau
Un dels àmbits on aquesta millora pot ser més visible és la calefacció.
Substituir una caldera antiga per un sistema més eficient pot reduir el consum, però per optar a l’ajuda no n’hi ha prou amb canviar un aparell per un altre.
Cal que la intervenció compleixi els criteris tècnics establerts i que es pugui demostrar una millora de l’eficiència energètica.
Entre els sistemes que poden encaixar en aquest tipus d’actuacions hi ha l’aerotèrmia, les bombes de calor i altres equips basats en energies renovables.
Aquest tipus de tecnologia pot reduir la dependència dels combustibles fòssils i disminuir el consum energètic de l’habitatge.
Aerotèrmia i bombes de calor, entre les opcions
L'aerotèrmia s’ha convertit en una de les alternatives més populars per substituir sistemes de calefacció tradicionals.
Aquest sistema utilitza l’energia tèrmica de l’aire exterior per generar calefacció, refrigeració i, en alguns casos, aigua calenta.
Les bombes de calor també poden oferir un rendiment elevat, especialment quan l’habitatge té un bon aïllament i la instal·lació està ben dimensionada.
En aquests casos, la inversió inicial pot ser considerable, però les ajudes a la rehabilitació energètica poden reduir-ne el cost.
No només importa la calefacció
Un sistema de calefacció eficient pot perdre bona part dels seus avantatges si l’habitatge deixa escapar la calor.
Per això, una reforma energètica també pot incloure la substitució de finestres, la millora de façanes, cobertes o altres elements d’aïllament.
Una casa ben aïllada necessita menys energia per mantenir una temperatura confortable.
Això significa menys hores de calefacció a l’hivern i menys necessitat de refrigeració a l’estiu.
El paper dels fons NextGenerationEU
Aquestes línies d’ajuda formen part de les actuacions finançades a través dels NextGenerationEU i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Tot i que el finançament té origen europeu i estatal, són les comunitats autònomes les encarregades de gestionar moltes de les convocatòries.
Això és important perquè les condicions, terminis i disponibilitat dels fons poden variar segons el territori.
Per tant, abans de començar una reforma convé comprovar quina convocatòria està vigent a la comunitat autònoma on es troba l’habitatge.
Com demanar l’ajuda?
El primer pas és consultar les ajudes a l’eficiència energètica disponibles abans d’iniciar l’obra.
També cal revisar els requisits tècnics i la documentació necessària, ja que sovint s’ha de justificar la millora energètica amb certificats energètics o informes elaborats per professionals.
És especialment important no començar una actuació sense haver comprovat prèviament les condicions de la convocatòria, perquè els terminis i requisits poden determinar si la despesa és subvencionable o no.
Estalviar ara i també a llarg termini
Apostar per una reforma energètica pot suposar un doble estalvi.
D’una banda, les subvencions poden reduir fins a 3.000 euros el cost inicial de determinades actuacions.
De l’altra, millorar la calefacció, l’aïllament o les finestres pot reduir el consum energètic durant els anys següents.
Per això, si tenim previst renovar una caldera o fer obres a casa, pot ser un bon moment per estudiar si és possible aprofitar els fons NextGenerationEU i orientar la reforma cap a una llar més eficient.
L’objectiu no és només gastar menys en l’obra, sinó també aconseguir una casa que necessiti menys energia i permeti estalviar en calefacció cada mes.
- Cotarelo incendia la Diada a Ripoll
- Qui era l’home que transformava armes en un traster de Figueres: 61 anys i passat a l’exèrcit rus
- Cristóbal Colón: l’home que va convertir una 'bogeria' en un model estudiat a Harvard
- Sis viatges per recuperar la il·lusió després de l'estiu
- La jubilació canvia el 2027: aquests són els anys que caldrà haver cotitzat per cobrar el 100% de la pensió
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Detingut a la Garrotxa com un fugitiu buscat pels EUA per extorsió i segrest: la defensa diu que és l’home equivocat
- Diada 2026: Consulta el programa i actes de l’Onze de Setembre als principals municipis gironins