Perfil
Ferran López, l’home discret triat per dirigir la nova etapa dels Mossos d’Esquadra
El nou director general de la policia catalana, amb més de 30 anys d’experiència, bones relacions institucionals i figura de confiança en moments crítics, torna a Catalunya després de dos anys com a enllaç a Madrid
Trapero deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepàncies amb Parlon
Marta Català
És de pluja i dies grisos i la seva estació favorita és la tardor. Lector empedreït, amic de la bicicleta i poc amant del mòbil, és fan de Porco Rosso, un anime de Studio Ghibli (premi Príncep d’Astúries 2026). Fa més de 30 anys que és al cos dels Mossos d’Esquadra –amb una breu aturada el 2021 per anar-se’n al Futbol Club Barcelona com a cap de seguretat– i és d’aquestes persones que preguntis a qui preguntis, sempre diran el mateix: la discreció i el bon fer van a la seva carta de presentació. Ferran López, nou director general dels Mossos, ha vingut per posar ordre, millorar la imatge dels Mossos, quedar-se amb el bo fet fins ara i revertir el que no acabar d’anar bé. Per a això comptarà amb Silvia Catà, nova comissària en cap dels Mossos i la primera dona a ocupar el càrrec.
El comissari López, home dialogant i de consens, de caràcter conciliador, d’intel·ligència serena i sense escarafalls, té un ritual que repeteix cada estiu: llegir ‘Adiós, Muñeca’ de Raymond Chandler. Sempre la mateixa lectura. És la seva porta d’entrada a l’estació més calorosa. I aquesta la recordarà sempre perquè deixa Madrid després de dos anys fent de pont entre el Ministeri de l’Interior, l’Audiència Nacional, i Catalunya. I torna per posar-se al capdavant com a director general, per segona vegada, en substitució del seu company de batalla Josep Lluís Trapero. A la capital, responsables policials i judicials parlen de López de manera exquisida. I a Barcelona, fins i tot els més ‘traperistes’ veuen el canvi sense recels.
Lector empedreït, ciclista i poc amant del mòbil, té la tardor com a estació favorita
Eduard Sallent, el que va ser cap dels Mossos fins a l’agost del 2024, home amb gran capacitat estratègica, el va enviar a Madrid la primavera del 2023 com a inversió de futur: milloraria les relacions institucionals i operatives. I va funcionar. El comissari López sempre va ser lleial a Sallent, el seu cap, però això no va ser del grat de Trapero, que ho va interpretar com una espècie de traïció. Paradoxalment, anys abans havia passat tot el contrari. El 2017, en plena època del procés, Ferran López –que amb l’aplicació de l’article 155 va ocupar el càrrec de director en substitució de Trapero– va ser un dels grans recolzaments d’aquest i el va acompanyar durant el procés judicial que es va seguir contra ell. En el triangle Sallent-López-Trapero, que el coneixen destaquen que López ha mantingut la lleialtat a tots dos, sense distinció.
El seu entorn descarta una purga a la cúpula: «No ve a tallar caps» i aposta per estabilitat i continuïtat
El 17 d’agost del 2017, López es va trobar enmig d’una de les tragèdies més grans de la història recent de Catalunya. Aquell dia exercia com a cap dels Mossos perquè Trapero estava de vacances quan van rebre l’avís de l’atemptat de les Rambles de Barcelona. Va començar allà un periple d’hores sense parar. Des d’aquell dia i fins al novembre, López i l’equip de Prefectura pràcticament no van disposar de dies de lliurança.
Ferran López ja va estar al capdavant dels Mossos després de l’aplicació del 155 i va ser un dels recolzaments de Trapero durant el procés judicial
Policia amb vocació de servei públic, López ha ocupat càrrecs operatius i de comandament i també va ser escorta del conseller Xavier Pomés. Pocs saben que el nou director de la policia catalana va formar part de la primera promoció dels GEI, el grup d’ elit dels Mossos. Ha plogut des d’aleshores però als seus 59 anys continua conservant una excel·lent forma física. Algú molt pròxim a ell assegura que té l’estructura òssia d’un xaval i unes pulsacions d’atleta. Sempre amb la bici a prop, també va ser jugador de futbol a la Damm i al Club Esportiu Masnou.
Va néixer el 1966 a Madrid a les portes de l’hivern, però va créixer a Santa Coloma de Gramenet, com la seva cap, la consellera d’Interior, Núria Parlon, i Trapero. A casa seva es parlava castellà i, no obstant, té una excel·lent dicció en català. Va estudiar Magisteri, i potser d’allà procedeixi part d’aquesta fermesa per conciliar amb persones de perfils molt diferents. Ara viu amb la seva família al Vallès Oriental. També és aficionat a les sèries de culte. Una de les seves favorites és ‘Doctor en Alaska’.
Va ser futbolista a la Damm i el Masnou i encara conserva, segons el seu entorn, «pulsacions d’atleta»
Ara, que no tremolin les cadires dels ‘traperistes’, que no són pocs. L’aterratge de López i de Catà no busca tallar caps, expliquen els seus pròxims. No hi haurà Joc de Trons. Els Mossos necessiten estabilitat i rigor i els ciutadans, seguretat i que baixin aquests números vermells de tirotejos i apunyalaments, afegeixen. Una tasca difícil i un dels grans reptes que tindrà per davant la nova cúpula. López ho afrontarà al costat de Catà, dona recta, disciplinada i treballadora.
Per a López, que va aixecar la comissaria de l’Hospitalet de Llobregat en els seus inicis i ha passat per alguns dels moments més complexos de la història recent del cos, aquest ascens el situa a dalt de tot de la seva carrera. S’estrenarà oficialment el 15 de setembre, just a les portes de la tardor, la seva estació predilecta.
- Cotarelo incendia la Diada a Ripoll
- Qui era l’home que transformava armes en un traster de Figueres: 61 anys i passat a l’exèrcit rus
- Cristóbal Colón: l’home que va convertir una 'bogeria' en un model estudiat a Harvard
- Sis viatges per recuperar la il·lusió després de l'estiu
- La jubilació canvia el 2027: aquests són els anys que caldrà haver cotitzat per cobrar el 100% de la pensió
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Detingut a la Garrotxa com un fugitiu buscat pels EUA per extorsió i segrest: la defensa diu que és l’home equivocat
- Diada 2026: Consulta el programa i actes de l’Onze de Setembre als principals municipis gironins