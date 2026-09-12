Violència
França castiga amb sis mesos de presó per amenaçar una professora
Leticia Fuentes
La decapitació del professor Samuel Paty a les portes de l’escola el 16 d’octubre del 2020 en mans d’un gihadista va deixar una empremta inesborrable en la societat francesa. Després del seu assassinat, milers de persones van sortir als carrers per protestar davant un acte que molts van considerar un atemptat contra la llibertat d’expressió i els valors fonamentals de la República. Sis anys després, la memòria de Samuel Paty segueix molt present a França. I aquesta setmana ha tornat a ocupar el centre del debat després de la condemna d’un pare per amenaçar una professora de decapitar-la "com van fer amb Samuel Paty".
Els fets van passar el 4 de setembre en una escola de Fauga, a Alta Garona. L’acusat, nascut el 1979 a Tolosa, insisteix que "no té paraules per explicar" el seu comportament. Quan el seu fill sortia de l’escola, el pare va confrontar la mestra al pàrquing acusant-la d’haver "terroritzat" el seu fill. El nen havia sigut enviat a la classe d’aquesta professora com a càstig per mal comportament i, suposadament, ella li va recriminar que "havia de deixar de comportar-se com un petit esbirro". Segons els testimonis, la mestra va tornar a l’escola per protegir-se, i l’home i la seva dona la van seguir fins a l’oficina del director. Tot i que el condemnat nega l’amenaça, dos testimonis, un auxiliar docent i el director de l’escola, van escoltar el pare dir-li: "Et tallaré el cap".
El pare de l’alumne va ser immediatament detingut al lloc dels fets i posat a disposició judicial. El Tribunal d’Alta Garona ha determinat una pena de sis mesos de presó ferma "davant la gravetat dels fets", que l’obliga a ingressar immediatament a la presó de Seysses. "No estic orgullós del que he fet", insistia el condemnat davant el tribunal. A més, se li ha prohibit acostar-se a l’escola i a la professora durant tres anys.
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