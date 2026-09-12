‘bullying’
La IA s’utilitza en un de cada quatre casos d’assetjament escolar
Patricia Martín
La IA ha irromput amb força a les aules, també com a eina que utilitzen alguns alumnes per assetjar, humiliar i vexar-ne d’altres. L’assetjament escolar de tota la vida, però utilitzant les tecnologies més punteres. Segons un nou estudi de les fundacions Mutua Madrileña i ANAR, gairebé un de cada quatre estudiants (el 23,5%) utilitza la intel·ligència artificial per cometre ciberbullying, 9,3 punts percentuals més que en el curs anterior.
L’informe, realitzat amb una mostra de 9.127 alumnes de 5è i 6è de primària i de 1r i 2n de l’ESO i 412 professors, revela que l’assetjament escolar, ja sigui presencial o per mitjans digitals, ha crescut lleugerament, ja que ha passat del 12,3% al 14,1% el percentatge d’estudiants que afirma que ell o algun dels seus companys està patint fustigació. El 7,9% dels alumnes afirmen que pateixen assetjament presencial, i un 3%, ciberbullying. La tendència detectada coincideix amb les dades aportades dijous per la Fiscalia General de l’Estat, que en la seva memòria anual indica que els delictes d’assetjament han pujat un 17,6%.
L’estudi d’ANAR revela, a més, que hi ha una cronificació dels casos. Un 27,6% de la mostra indica que la fustigació dura més d’un any en el cas del presencial, davant el 41,2% que considera que dura mesos i el 31,2% que opina que dura setmanes. En el cas del ciberbullying, el 22,8% de l’alumnat creu que la situació dura més d’un any (amb un creixement de 7 punts percentuals davant l’any anterior), el 33,3% creu que mesos, i el 43,9%, setmanes. Segons els enquestats, l’assetjament el cometen fonamentalment els companys de classe (66,7%, en un percentatge que creix 8,4 punts percentuals en un any) i els motius al·ludits per a l’atac són l’aspecte físic (78,9%), l’origen, la raça o la religió (54,9%) o "les coses que fa o diu" (50,3%).
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