AGRESSIÓ MORTAL
La víctima del crim de Manresa volia evitar la baralla
La policia creu que, malgrat les provocacions dels detinguts, Vilajosana i els seus amics volien evitar l’enfrontament però al final van haver de defensar-se.
Ningú, excepte l’acusat de clavar la navalla a Vilajosana, sabia que hi havia armes
Eduard Font Badia
Avança la reconstrucció dels fets de la matinada posterior al correfoc de la festa major de Manresa (Bages), la de l’1 de setembre, que va desembocar en l’atac amb arma blanca que va acabar amb la vida de Carles Vilajosana. Així, els investigadors disposen de testimonis que asseguren que la víctima i els seus amics van intentar evitar la baralla amb els detinguts fins que va ser inevitable.
Segons aquestes fonts, el primer atac dels menors inculpats es va produir per l’esquena. Els arrestats –el presumpte autor material del crim i un company– van llançar una ampolla als adults, que no van entendre per què els nois es comportaven d’aquella manera. L’enfrontament verbal es va anar allargant, mentre uns i d’altres caminaven per la ciutat, de matinada.
En el moment en què els menors suposadament van atacar Vilajosana i el seu grup d’amics, aquests no van tenir més remei que acabar defensant-se. Ningú, excepte l’acusat de clavar al cor a Vilajosana la navalla que portava amagada, sabia que hi havia armes pel mig. L’apunyalament per sorpresa va deixar greument ferit l’home de 45 anys i la baralla va acabar de cop.
Balaguer, Tudela i Barcelona
Commocionats encara per la tragèdia, els veïns de Manresa es pregunten aquests dies què va poder passar perquè un grup de nois d’entre 15 i 16 anys –quatre ja han sigut detinguts– participessin en una baralla que va acabar amb la mort per apunyalament d’una persona adulta de 45 anys que va intentar mediar. Una pregunta semblant es fan a Balaguer (la Noguera) des que saben que un menor d’edat està internat en règim tancat per la seva implicació en la mort d’un jove de 26 anys ocorreguda el 26 d’agost després de tenir un accident de trànsit i presentar el cos ple de ganivetades.
També se la fan a Tudela (Navarra), on un noi de 17 anys va ser detingut el 27 de juliol per, presumptament, apunyalar un home de 31 anys al coll i a l’abdomen després d’una discussió que havia començat amb una broma. I a Sevilla, on un noi va ser ingressat en un centre d’internament després d’apunyalar un home de 32 anys durant la Feria de Abril. I se la fan a Barcelona des del 3 de maig, quan la Guàrdia Urbana va detenir un menor acusant-lo d’haver matat a punyalades un home al carrer de la Cera, al barri del Raval. La pregunta és: ¿què passa pel cap d’un adolescent per haver normalitzat la violència fins a l’extrem d’acabar matant una persona, o almenys intentar-ho.
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