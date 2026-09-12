"Si vull anar de vacances, hi vaig"
Pere Hermoso, 65 anys, va apostar per la diàlisi a casa: "Em faig el tractament al matí, al migdia i a la nit, durant una hora, quan em va bé".
Patricia Martín
Abans de la pandèmia, es van posar en marxa desenes de centres i unitats especialitzades en hemodiàlisi, per als pacients amb malaltia renal avançada. Però la crisi sanitària va implicar un canvi de mentalitat i tant metges com molts pacients prefereixen avui els tractaments renals domiciliaris. Un d’aquests pacients és Pere Hermoso (65 anys, Premià de Dalt, Maresme), que va veure com la seva vida feia un gir de 180 graus precisament per la Covid. Es va vacunar amb AstraZeneca i va patir trombosi a una cama i coàguls als pulmons. "Em vaig salvar pels pèls", explica. A més, els seus ronyons, que tenien quistos, van començar a empitjorar i des de fa cinc anys està en tractament renal domiciliari.
"Em van explicar els tres mètodes de diàlisi, els pros i els contres i vaig optar per la peritoneal", explica. Aquest mètode consisteix en el fet que el pacient s’introdueix, a través d’un catèter prèviament instal·lat al quiròfan, un sèrum per l’abdomen, per absorbir les toxines i l’excés de líquid, tres vegades al dia, tots els dies de la setmana. Per poder fer-ho, els pacients són formats per professionals experts.
L’hemodiàlisi tradicional, al contrari, queda en mans dels sanitaris. Com que es tracta d’un tractament més intensiu, pot produir més efectes secundaris, com marejos i cansament. I a l’hospital, estan més exposats a infeccions.
Hermoso va preferir la diàlisi a casa perquè considera que l’hemodiàlisi "et lliga durant més temps". "Amb el meu sistema, jo em faig el tractament, al matí, al migdia i a la nit, durant una hora, quan em ve bé i si vull anar-me’n de vacances, agafo les bosses i tot el necessari i me’n vaig", explica. De fet, li agrada anar a la Cerdanya, on viu la sogra, sobretot a l’estiu, fugint de la calor. Tot i que no s’allunya a més de dues hores de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona), perquè està en llista d’espera per a un trasplantament.
Més longevitat
"Quan em van fer la formació, em van dir que tindria menys infeccions, menys infarts i més longevitat perquè amb la diàlisi peritoneal forces menys el cos, ja que no t’han de treure tota la sang. I jo el 90% del temps estic bé. Si entre una sessió i una altra espaio molt el tractament, em sento més espès de cap, però poca cosa més", indica.
Hi ha un tercer mètode, que consisteix en diàlisi peritoneal però a través d’una màquina i que es fa a la nit. Tanmateix, Hermoso, que fa el tractament en una habitació en la qual només entra ell, per evitar al màxim la contaminació de microorganismes, va preferir el mètode manual perquè es mou molt dormint i va tenir "pànic a haver d’estar endollat tota la nit".
Reconeix, a més, que en un inici, quan li van posar el catèter per començar el tractament, va patir una davallada emocional. "Vaig entrar una mica en depressió perquè la meva vida va patir un canvi molt brusc", admet, però es va posar en contacte amb ALCER, la Federació Nacional d’Associacions per a la Lluita contra les Malalties del Ronyó, i gràcies a l’ajuda d’aquest col·lectiu ha après "a conèixer millor la patologia i conviure-hi".
- La jubilació canvia el 2027: aquests són els anys que caldrà haver cotitzat per cobrar el 100% de la pensió
- Qui era l’home que transformava armes en un traster de Figueres: 61 anys i passat a l’exèrcit rus
- Sis viatges per recuperar la il·lusió després de l'estiu
- Una banda catalana anuncia que actuarà a les Fires de Girona
- Girona, la capital mundial de l’ayahuasca
- Cristóbal Colón: l’home que va convertir una 'bogeria' en un model estudiat a Harvard
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Un traster de Figueres amagava un dels arsenals clandestins d’armes 'més grans' d'Espanya