Els barris construïts per extremenys durant dècades
Líders veïnals catalans nascuts a Extremadura expliquen el vincle entre la seva identitat i les ciutats metropolitanes. Acabats d’arribar, van ajudar a aixecar Sant Ildefons (Cornellà), Bellvitge (l’Hospitalet) i Casablanca i Ciutat Cooperativa (Sant Boi).
Diverses entitats ja han desaparegut i les que persisteixen ho fan gràcies a la gent gran
«El suflé extremeny va baixant», diu Chica sobre la pèrdua de vincle dels més joves
Àlex Rebollo
Passen pocs minuts de dos quarts de set de la tarda a la seu de la Unión Extremeña de L’Hospitalet quan els membres del cor de l’entitat comencen a assajar. És dijous, 10 de setembre, i d’aquí a poc més de 24 hores els tocarà actuar a les festes del barri de Bellvitge, en què se situa la seu de la Unión. Seran set cançons, entre les quals La jota de Bellvitge i El uva, la lletra de la qual lloa les bondats de les noies d’Olivença, una localitat de la província de Badajoz. Dijous només sis membres acudeixen a l’assaig. Divendres n’hi haurà alguns més. La tornada de les vacances i complicacions familiars han dificultat la participació de més integrants.
El president de la Unión, Andrés del Barco, recorda amb nostàlgia com fa uns anys van arribar a ser 400 socis. Avui en queden entre 70 i 80, la majoria ja jubilats o a prop de la jubilació. Aquest mateix mes de setembre han hagut de lamentar la marxa de dos companys.
Andrés, nascut a Mirabel (Extremadura), es va mudar a Catalunya amb tot just 24 anys. La seva marxa, com la de molts d’altres, va ser forçada. "Els anys seixanta van ser una ruïna. Portaven la carn i el blat de fora. Et feies un fart de treballar i no t’ho pagaven", explica.
Andrés del Barco va aterrar primer a Can Vidalet, a Esplugues. Vivia en una habitació compartida "entre tres o quatre". Quan la seva germana es va casar, se’n va anar a viure amb ella al barri hospitalenc de Pubilla Cases i després amb la seva dona a Bellvitge. Amb el cap ja a Catalunya, però el cor a la terra que els va veure partir, extremenys i andalusos, entre d’altres, van promoure amb els anys associacions que buscaven mantenir vives les tradicions dels pares.
La Unión Extremeña de L’Hospitalet va néixer el 1991 de l’escissió d’una entitat anterior. Primer es va situar a Can Serra i després es va mudar a Bellvitge. Tothom sap que els barris obrers de Barcelona i la seva àrea metropolitana van ser el principal receptacle de les grans onades migratòries que van arribar a Catalunya durant la segona meitat del segle XX. A banda de desenvolupar un teixit associatiu o lluitar per atendre les necessitats de les barriades, en alguns casos, fins i tot, els nouvinguts van ajudar a aixecar-les, fos amb casetes d’autoconstrucció o treballant com a obrers a l’edificació dels polígons d’habitatge. Gavarra i la Ciutat Satèl·lit –rebatejada després com Sant Ildefons– a Cornellà, Torre Baró a Barcelona, Bellvitge a l’Hospitalet o Casablanca i Ciutat Cooperativa a Sant Boi en són alguns exemples.
Agraïment
El president de la Federació d’Associacions Extremenyes a Catalunya (FEAC), Manuel Guerrero, va agrair l’acció de celebrar la Diada a Extremadura, impulsada pel Govern, en un acte pel Dia d’Extremadura que va acollir el Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. "Reconeixem el sentit de l’acte a Extremadura com a homenatge als qui un dia vam abandonar la nostra terra a la recerca d’un futur millor per a nosaltres i les nostres famílies", va dir Guerrero, veí de Sant Boi. "Estic convençut que els que ens sentim tan catalans com extremenys –o tan extremenys com catalans– estem enormement satisfets d’aquesta decisió", va afegir. Segons les últimes dades de l’Idescat, Catalunya sumava el 2025 98.000 persones nascudes a Extremadura. Uns 40 anys abans, el 1986, eren moltes més: 175.000. Entre 1940 i 1991, uns 26.000 extremenys es van instal·lar només a la ciutat de Barcelona. A l’Hospitalet de Llobregat, les dades del cens de 1991 parlaven d’uns 13.000 extremenys i d’uns 6.000 a Sant Boi.
Identitats atomitzades
Amb tot, l’atomització d’identitats nacionals d’Espanya que durant els anys 70, 80 i 90 van impulsar les diferents associacions regionals s’ha diluït amb el pas de les generacions que han nascut o viscut pràcticament tota la seva vida en territori català i que, sentin o no el vincle amb la terra dels avis, es decanten per destinar el seu temps a altres assumptes.
Malgrat que aquestes entitats encara fan activitats que des de sempre han anat més enllà de la cultura extremenya –han tingut un club ciclista o un equip de futbol sala, entre d’altres –, a Andrés del Barco li sap greu que "la joventut ja no s’hi enganxi". "Ja han desaparegut diverses entitats i n’aniran desapareixent més", adverteix.
Joaquín Chica és el president del Centro Cultural Recreativo Extremeño La Segarra de Cornellà, "l’única" entitat extremenya de Catalunya no federada, segons explica el mateix Chica. L’entitat, establerta al barri de Sant Ildefons, es va fundar el 1987.
En un origen no portava l’epígraf extremeño, que s’hi va afegir el 94, després que ho decidissin els socis, majoritàriament d’origen extremeny. "Actuem més com a associació de veïns, organitzem activitats culturals, esportives i intentem que el barri estigui endreçat", assenyala el president de l’entitat, que apunta que també fan promoció de la cultura d’Extremadura, però que "el suflé extremeny va baixant". "Tinc clar que si el meu fill continua [vinculat a l’associació] no serà per la cultura popular, sinó pel sentimentalisme cap a l’entitat. Ens comença a pesar el component extremeny", admet Chica, els orígens del qual, de fet, es vinculen a Andalusia, que insisteix que el futur de les entitats passa per "picar pedra com a associació de veïns i mirar per les necessitats del barri".
Els seus pares van arribar a Cornellà de Màlaga. Ell ja va néixer a Catalunya. Una història que, apunta, recorda el que "vivim avui dia". A Sant Ildefons es troba amb molta gent equatoriana que arriba a treballar i porta la família.
També recorden la situació dels seus pares els problemes amb la precarització de l’habitatge. El que abans van ser migrants d’altres zones de la Península, ara ho són d’altres parts del globus.
- Cotarelo incendia la Diada a Ripoll
- Qui era l’home que transformava armes en un traster de Figueres: 61 anys i passat a l’exèrcit rus
- Cristóbal Colón: l’home que va convertir una 'bogeria' en un model estudiat a Harvard
- Sis viatges per recuperar la il·lusió després de l'estiu
- La jubilació canvia el 2027: aquests són els anys que caldrà haver cotitzat per cobrar el 100% de la pensió
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Un estudi revela quines són les destinacions més visitades en cotxe aquest estiu: la Costa Brava hi és
- Detingut a la Garrotxa com un fugitiu buscat pels EUA per extorsió i segrest: la defensa diu que és l’home equivocat