Estudis a l’alça
Rècord d’alumnes d’FP a Catalunya: el curs arrenca aquest dilluns amb 176.335 estudiants, 15.475 més que el curs passat
Catalunya estrena sis nous estudis públics: de graus mitjans de serveis funeraris o de Seguretat ferroviària fins a graus superiors d’arts del Vidre o Piragüisme en aigües tranquil·les
L’FP s’enlaira com a alternativa «pràctica i flexible» al batxillerat: els alumnes creixen un 32% en sis anys a Catalunya
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Helena López
La formació professional (FP) continua guanyant pes i prestigi a Catalunya, amb un reconeixement cada vegada més gran dels cicles de grau superior, sobretot dels vinculats a l’àmbit tecnològic; tot i que manté pendent el repte de deixar definitivament enrere l’estigma que encara arrossega bona part dels cicles de grau mitjà, considerats encara per alguns com una opció «de segona» per als alumnes amb pitjors resultats acadèmics.
En aquest context, aquest dilluns arrencarà el curs per a 176.335 estudiants, 15.475 més que l’any passat, amb una matrícula pràcticament repartida a parts iguals entre els cicles de grau mitjà (86.891 alumnes) i els de grau superior (85.359). S’hi afegeixen 3.200 estudiants d’FP bàsica, dirigida a joves que no han obtingut el títol d’ESO, i 885 matriculats en cursos d’especialització.
Un curs que comença amb sis nous ensenyaments públics, entre les quals destaca el nou grau mitjà de Serveis Funeraris, que s’estrena en dos instituts públics: el Montserrat Roig de Terrassa i el Gaudí de Reus. També debuta el cicle formatiu de grau mitjà de Seguretat, amb perfil professional en l’àmbit ferroviari, que s’ofereix a l ’Institut de Mollet del Vallès i està orientat a formar professionals per treballar, entre altres llocs, com agents d’estació o en tasques d’atenció a l’usuari i control de títols de transport.
Mentre que a batxillerat el 84,6% dels alumnes estudien al seu propi municipi, el percentatge baixa al 75,5% en els cicles formatius de grau mitjà i es desploma fins al 45,7% en els de grau superior
Entre els nous ensenyaments de grau superior figura Arts del Vidrio, que s’imparteix a l ’Escola d’Art i Superior de Disseny Llotja de Barcelona, en horari de tarda, amb l’objectiu de «professionalitzar el sector» i «garantir el relleu i la transmissió d’un ofici amb una llarga tradició a Catalunya», segons assenyalen des del Consorci d’Educació de Barcelona.
I l’altra novetat de grau superior, que s’ofereix per primera vegada en un centre públic, és Piragüisme a Aguas Tranquilas, un ensenyament esportiu que s’estrena aquest curs a l ’Institut de Nàutica de Barcelona, amb 30 places i part de la formació pràctica a Banyoles.
Finalment, s’estrenen dos nous cursos d’especialització. El primer, a Recursos i Serveis al Núvol, a l’ Institut TIC de Barcelona, amb 700 hores de formació especialitzada en infraestructures i serveis cloud; i el segon, en Coordinació del Personal a Reunions Professionals, Congressos, Fires, Exposicions i Esdeveniments, que s’imparteix a l ’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona.
La primera Fira dels Oficis
Segons les dades ofertes pel Departament d’Educació i FP durant la presentació del curs, la conselleria ha destinat 67 milions d’euros a aquests estudis per a inversions en «infraestructures, programes, dotacions i tecnologia», i el nou curs arrenca amb 40 nous orientadors d’FP, una figura clau en la lluita contra l ’abandonament escolar primerenc, a més de la creació de la primera Fira dels Oficis, en el marc dels CatSkills , una altra de les novetats.
Catalunya amplia l’oferta de Programes de Formació i Inserció (PFI) amb 27 grups més, fins a arribar als 792, pas endavant que els experts consideren encara insuficient
També s’amplia l’oferta de Programes de Formació i Inserció (PFI) amb 27 grups més, fins a arribar als 792, i una inversió de 4,1 milions d’euros. Els PFI estan dirigits a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l’ESO sense obtenir el títol i busquen oferir-los una formació professional inicial que faciliti tant la continuïtat dels seus estudis com la seva incorporació al mercat laboral. Juntament amb la nova dotació d’orientadors, constitueixen una altra de les eines per combatre l’abandonament escolar prematur.
Són passos importants, tot i que encara insuficients segons els experts. L ’Anuari de l’Educació a Catalunya 2026presentat aquest estiu per la Fundació Equitat.org, destacava l’ escassetat d’oferta en aquests nivells inicials com un dels reptes de l’FP. L’informe assenyala que a prop del 24% de l’abandonament escolar prematur es produeix entre estudiants que no aconsegueixen graduar-se a l’ESO, mentre que l’oferta pública en les etapes més inicials –com els Programes de Formació i Inserció (PFI), els graus bàsics i els Itineraris Formatius Específics (IFE)– continua sent reduïda.
El segon gran repte apuntat a l’anuari és la desigualtat territorial i les barreres a la mobilitat. Mentre que a batxillerat el 84,6% dels alumnes estudien al seu propi municipi, el percentatge baixa al 75,5% en els cicles formatius de grau mitjà i es desploma fins al 45,7% en els de grau superior. «Aquesta necessitat de desplaçar-se afecta especialment els estudiants de municipis petits i mitjans i perjudica de forma desproporcionada l’alumnat de famílies treballadores amb menys recursos per assumir el transport», apunten des de, els que Equitat.org plantegen reorganitzar l’oferta amb criteris dejustícia territorial i crear un sistema públic d’ajuts a la mobilitat.
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