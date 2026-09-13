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Mor Carles Solà, exrector de la UAB i exconseller durant el primer tripartit
Va ser un dels impulsors de la Xarxa Vives d’Universitats i l’ACUP. El seu mandat va estar marcat per les tensions polítiques amb el Govern.
El Periódico
Carles Solà Ferrando (Xàtiva, 1945), exrector de la UAB i conseller de la Generalitat durant el primer tripartit presidit per Pasqual Maragall, va morir ahir als 80 anys a Sant Cugat, on residia, segons van confirmar fonts de la UAB.
Destacada figura acadèmica en l’àmbit de l’enginyeria química, Solà es va llicenciar i doctorar en Ciències Químiques a la Universitat de València abans de desenvolupar la carrera acadèmica a la UAB, on va exercir de rector entre el 1994 i el 2002. Referent també del valencianisme d’esquerres, va ser un dels impulsors de la Xarxa Vives d’Universitats i de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).
El període de Solà com a rector va estar marcat per les tensions pressupostàries i per l’elaboració i aprovació de la polèmica llei orgànica d’universitats, que el Govern de José María Aznar va tirar endavant amb l’oposició majoritària dels campus espanyols. Una altra de les polèmiques va ser la càrrega policial a la UAB amb motiu de la visita d’Aznar al Centre Nacional de Microelectrònica el gener de 1999. La presència del llavors president va provocar la protesta d’uns 200 estudiants i una resposta policial que va deixar un balanç de 14 estudiants i cinc agents ferits. Solà va denunciar els incidents, va condemnar que les forces de seguretat de l’Estat haguessin "violat l’exercici del dret democràtic d’expressió pacífica" i va posar el càrrec a disposició del claustre.
L’actual rector de la UAB, Javier Lafuente, va lamentar la mort de Solà i el va recordar com un mestre que va creure en ell i li va donar tot el recolzament quan, de ben jove, va arribar a la UAB. "Va ser un bon conseller quan vaig decidir optar a ser rector. Va ser un amic entranyable, divertit i lleial", va assenyalar.
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