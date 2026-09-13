Només vermuts i algun licor se salven del descens
Els hotelers confirmen que la demanda de còctels sense alcohol està augmentant, igual que els vins 0,0, tot i que són més cars. Els clients continuen demanant ampolles en dinars i sopars, però s’incrementa la petició de vins per copes.
Patricia Castán
Diversos restauradors consultats que demanen anonimat reporten caigudes substancials en la venda de vins i copes, una situació que els obliga a reduir carta de begudes i tenir menys estoc, i això es veu quan un client vol repetir ampolla i de vegades el restaurant no en té cap més. La calor d’aquest estiu ha fet que la cervesa hagi resistit millor, però sense auges. I, tot i que l’ampolla continua sent el format més venut en sopars i dinars perquè surt més bé de preu, els ajustos de consum i pressupost es noten també en la creixent petició de vins per copes.
Matteo Prandini, director adjunt de Pantea Group, amb restaurants com Eldelmar Germans Torres, Públic (especialitzat en vins), entre d’altres, i xiringuitos al litoral, assegura que "a Espanya hi ha una caiguda del 5,2% en consum d’alcohol. Es beu menys, però millor".
Prandini explica que els seus locals han crescut lleugerament en caixa però que han baixat en unitats despatxades. Apunta que a l’estiu, i amb més presència de turistes, el consum de vi per copes ha pujat un 10%. El viatger "manté l’import i no abaixa el volum". Però també ha augmentat el cost invertit per ampolla durant tot l’any.
Un detall important és que, tot i que no és una beguda majoritària, aquest any han servit un 23% més de mocktails (còctels sense alcohol) en el conjunt dels seus negocis. També han notat un increment en la demanda de vi sense alcohol, malgrat ser molt més car.
En aquest punt, alguns operadors apunten que és una paradoxa l’auge de falsos destil·lats amb reducció d’alcohol o vins 0,0 en un escenari en què es prioritza la salut. "El consum d’alcohol ha de ser moderat, però és natural. Per eliminar l’alcohol i mantenir el gust i el color d’altres begudes cal utilitzar químics, al cap i a la fi", assenyalen des d’un celler de Gràcia.
Reunió a BCN
La Unió de Licoristes de Catalunya, que agrupa el 90% de fabricants de licors i alguns cellers i es va fundar el 1932 després de tres segles de tradició elaboradora al territori, celebrarà precisament els dies 30 de setembre i 1 d’octubre, de la mà de la Fundació Alicia i Nielsen, un simposi a Barcelona en el qual s’analitzarà la caiguda del consum i les tendències mundials.
"Excepte vermuts i licors com l’Aperol, que creixen bastant, la resta de begudes alcohòliques es consumeixen menys. I les primeres no compensen la caiguda global", relata a aquest diari el seu secretari general, Enric Porta. L’entitat ha analitzat els nous comportaments dels compradors i apunta que la disminució de la socialització (substituïda per més pantalles), un augment per la preocupació per la salut i una allau d’informació sobre l’alcohol i l’abstinència a les xarxes han contribuït al canvi. També s’han disparat les begudes ready to drink (combinats en llauna).
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