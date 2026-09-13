Mobilitat
Un nou robatori de cable de coure causa retards a Rodalies
L’última incidència, registrada ahir al túnel que connecta amb Glòries, es produeix després que el Govern anunciés un pla de càmeres de seguretat.
Jordi Grífol
Hi ha hagut cinc robatoris de cable de coure en sis dies als voltants de l’estació de França, en ple centre urbà de Barcelona, una estació d’on surten els trens de l’R2 Sud i els serveis de mitjana distància que van cap al sud. El cas més recent va tenir lloc ahir al túnel que connecta amb Glòries, cosa que va provocar diversos retards, segons va informar Rodalies.
Quan es va resoldre la incidència, els trens van recuperar progressivament la circulació habitual, amb demores inicials d’uns 20 minuts de mitjana. En paral·lel, un altre robatori de cable també va afectar la circulació de l’R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona (Barcelonès).
Les plataformes Dignitat a les Vies i Afectats per Rodalies han lamentat l’acumulació d’incidències a la mateixa zona, en una setmana en què el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, va anunciar la instal·lació de càmeres de seguretat d’alta tecnologia en els punts on es concentren els robatoris.
"Un altre robatori de cable a l’estació de França. Cada dia d’aquesta setmana hem tingut una incidència. Això ja no és sofriment sinó una autèntica tortura per als usuaris de Rodalies", va criticar Dignitat a les Vies en un missatge a la xarxa X. "Cinquè dia consecutiu: això ja és massa, ¿no? ¿Algú pensa fer alguna cosa o estarem així sempre? ¿Fareu fora Renfe i Adif per mals gestors o els usuaris continuarem sent menystinguts?", va qüestionar la plataforma Afectats per Rodalies.
En paral·lel, l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) també es va referir al nou robatori de cable a la xarxa de Rodalies. "Podem arribar a entendre que no es pot protegir tota la xarxa dels robatoris de coure, tot i que, a hores d’ara, ja n’hauríem d’haver après alguna cosa. Ara bé, que sigui el cinquè robatori en sis dies en ple centre de Barcelona... ¡Això és injustificable!", va dir la PTP.
Divendres ja hi va haver un robatori de cable entre l’estació de França i el Clot que va afectar els trens de la mateixa línia R2 Sud i de Regionals Sud, cosa que va provocar demores de més d’una hora. Anteriorment, hi havia hagut sostraccions de coure en la mateixa línia dimecres i el cap de setmana passat, tots a la mateixa zona. Divendres al matí, un altre robatori de cable va afectar la senyalització entre les estacions de Lleida Pirineus i Puigverd de Lleida-Artesa i va causar retards als trens de les línies R13 i R14 que circulen entre Lleida i Sant Vicenç de Calders.
Davant l’onada d’accions vandàliques, el Govern va anunciar un contracte d’emergència de 17 milions d’euros per comprar 70 quilòmetres de cable després dels 63 robatoris registrats aquest any a l’R3. Més enllà del coure, amb bona sortida al mercat negre, dijous es va registrar un tall de fibra òptica, un fet que Santano va qualificar de "sabotatge".
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