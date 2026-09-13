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La vaga de formadors de Bombers de la Generalitat paralitza la incorporació i promoció de més de 500 efectius
L’atur, recolzat pel 89,2% dels instructors, altera els cursos de nous efectius i comandaments
El col·lectiu es manifestarà el 18 de setembre abans d’una reunió clau i tornarà a votar sobre la protesta
Catalunya revisarà la protecció dels Bombers després de les seves queixes per exposició a tòxics
Clàudia Mas
La vaga dels formadors de l ’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC),ubicat a Mollet del Vallès, ha trastocat la planificació de l’Escola de Bombers i manté afectats els processos formatius de més de 500 efectius dels Bombers de la Generalitat, entre nous ingressos i promocions internes. El conflicte amenaça ara de traslladar els seus efectes al calendari d’incorporacions i a l’organització del cos durant els pròxims mesos.
La protesta colpeja de ple una planificació especialment intensa aquesta tardor. Entre els cursos pendents figura la formació bàsica corresponent a la nova convocatòria de 300 bombers i bomberes, l’inici dels quals estava previst per al 18 de novembre. També havien de començar l’1 de setembre els processos formatius de caps i sergents.
En concret, l’afectació arriba a 74 caps i 54 sergents, als quals se sumen 30 oficials i 60 bombers més que actualment es troben a l’Escola de Bombers. Amb la nova promoció de 300 efectius, el conflicte arriba així a més de mig miler de membres o futurs membres del cos immersos en diferents processos de formació.
Mesos per cobrar les classes
En l’origen del conflicte hi ha els retards que pateixen els formadors per percebre les retribucions corresponents a les classes que ja han impartit. El personal formador de l’Escola de Bombers arriba a acumular demores de diversos mesos abans de cobrar per la seva feina, una situació que ha desembocat en l’actual vaga.
La decisió d’iniciar l’aturada va comptar a més amb un suport molt ampli entre el col·lectiu: el 89,2% dels formadors va votar a favor de la vaga. La falta de docents disponibles ja ha obligat la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) a modificar el calendari. En una nota informativa, la direcció reconeix que en aquests moments no disposa del personal formador necessari per iniciar les activitats en les dates previstes i admet que haurà de reajustar temporalment la planificació.
El problema no es limita, per tant, a l’ajornament d’unes classes. La mateixa Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) alerta que els retards poden acabar afectant el calendari previst per al creixement del cos i, especialment, a la incorporació de nous bombers i de nous comandaments als torns.
Manifestació i reunió clau el 18 de setembre
El conflicte encara ara una jornada decisiva. Els formadors han convocat una manifestació per al 18 de setembre, que arrencarà a les 10.00 hores a la plaça Sant Jaume de Barcelona i finalitzarà davant el Departament d’Interior.
La mobilització busca augmentar la pressió coincidint amb la reunió prevista aquell mateix dia per abordar el conflicte. La trobada es presenta com un dels principals punts d’inflexió des de l’inici de la protesta, amb l’activitat formativa de l’Escola de Bombers ja alterada i centenars d’efectius pendents dels seus respectius cursos.
La reunió, no obstant, no tancarà necessàriament el conflicte. Al llarg de setembre, els formadors tenen previst tornar a votar el rumb de la protesta. Sobre la taula hi haurà tres possibilitats: incrementar les mesures de pressió, mantenir les actuals o tornar a la normalitat.
El resultat d’aquesta votació serà clau per determinar fins a quin punt pot recuperar-se l’activitat de l’Escola de Bombers i quan podran reprogramar-se els cursos afectats.
Retards amb efectes sobre el 2027
Les conseqüències poden anar més enllà d’aquesta tardor. La DGPEIS reconeix que la situació podria obligar a introduir ajustaments també en la planificació del 2027, ja que l’acabament dels diferents processos pot acabar produint-se en dates diferents de les inicialment previstes.
La direcció assenyala a més un altre possible efecte: si els concursos de trasllats s’executen abans que s’incorporin els nous comandaments, podrien generar-se temporalment desequilibris en la seva distribució entre els diferents parcs, una situació que s’hauria de gestionar fins que es produeixin les incorporacions pendents.
L’afectació tampoc acaba en els cursos d’accés i promoció. Mentre no pugui garantir-se la disponibilitat de docents, d’altresa ctivitats formatives programades també poden veure’s ajornades, inclosa determinada formació voluntària. En el cas de la formació obligatòria contínua o d’especialització que finalment no pugui celebrar-se, els efectius hauran de realitzar la jornada de guàrdia corresponent al seu parc o seu.
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