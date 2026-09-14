Fins el 24 de setembre
Festes de Santa Tecla 2026 a Tarragona: guia de tots els actes que no et pots perdre
Del Seguici Popular als castells, el Correfoc, la Baixada de l’Àliga i els balls parlats: repassem les cites imprescindibles de les festes populars de la ciutat
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Jan Magarolas
Les Festes de Santa Tecla 2026 a Tarragona tornaran a omplir els carrers de tradició, cultura popular, foc i festa. Del 15 al 24 de setembre (tot i que alguns actes ja han tingut lloc aquest passat cap de setmana), la ciutat viurà els moments més emblemàtics de les festes patronals, amb la Cercavila, els castells, els balls parlats, la Professó i el Correfoc com a grans reclams del públic dins de la cultura popular. En total, s'han preparat més de 500 actes.
En aquest article hem seleccionat les propostes imperdibles i els actes més singulars per gaudir al màxim de les festes tarragonines i conèixer l'essència de Santa Tecla en els seus dies més intensos, una de les expressions més particulars de la cultura popular tarragonina.
La Cercavila i el Seguici Popular
La Cercavila de Santa Tecla és un dels actes més esperats de la festa major, especialment pels més petits. A la vigília, el dimarts 22 de setembre a les 19.00 h, tot el Seguici Popular surt al carrer amb el bestiari, els gegants i nanos, els balls, els entremesos, les autoritats i la Banda Unió Musical. El recorregut comença a la plaça de la Font i passa pel carrer Major, la plaça de les Cols, Merceria, Santa Anna, la plaça del Rei, el Cós del Bou, la Rambla Vella, la Rambla Nova i el carrer Sant Agustí, abans de tornar al Palau Municipal.
El 23 de setembre el Seguici es podrà veure de nou en dues cites: a les 9.15 h amb l’anada a Ofici fins a la Catedral i, a la tarda, amb la tradicional Professó de Santa Tecla, un dels moments més emotius de les festes.
El Correfoc i la pirotècnia
El foc és un dels grans protagonistes de les Festes de Santa Tecla, amb nombroses ocasions per gaudir de la pirotècnia. Més enllà dels elements de foc del Seguici Popular, el gran protagonista és el Correfoc, que tindrà lloc el 24 de setembre a les 22.00 h. La cercavila sortirà de la plaça de la Mitja Lluna i recorrerà els carrers de la ciutat fins a la Rambla Nova, amb la participació de les colles de foc de Tarragona i d’algunes convidades. Tradicionalment, el Correfoc és el darrer acte de Santa Tecla i culmina amb una cursa fins al Balcó del Mediterrani, on es podrà gaudir del castell de focs i de les grans lletres amb el missatge "Visca Santa Tecla!".
La Santa Tecla 2026 també oferirà altres oportunitats per gaudir de la pirotècnia tradicional, especialment durant la Cercavila i la Professó del Seguici Popular. A més, el 17 de setembre a les 19.30 h, el Drac de Sant Roc organitzarà una Cercavila de Foc a l’antiga per commemorar els 600 anys de la seva primera participació a les festes, amb un espectacle inspirat en els seus orígens.
La multitudinària Baixada de l'Àliga
Si busques l’acte més multitudinari, nocturn i esbojarrat de les Festes de Santa Tecla de Tarragona, la Baixada de l’Àliga és una cita imprescindible. Amb la participació de l’Àliga, la Mulassa, el Lleó i els Gegants del Cós del Bou, la nit del 21 al 22 de setembre es converteix en la més concorreguda pels joves de tota la festa. A partir de les 24 h, els elements baixen un a un les escales de la Catedral, acompanyats per bandes i xarangues, per recórrer els carrers de la Part Alta fins a la plaça de la Font. Un dels grans atractius de la Baixada és que el públic que ho desitgi pot portar els elements durant un tram del recorregut.
Ja de matinada, la celebració farà una parada a la plaça del Rei, on hi haurà l’actuació dels DJs D-Broma. A partir de les 01.30 h, la Segona Baixada reprendrà el recorregut per conduir els gegants i el públic fins al Palau Municipal, posant punt final a una de les nits més emblemàtiques de Santa Tecla.
Dames i Vells i els balls parlats
La sàtira, l’humor i els improperis també formen part de la identitat de Santa Tecla. El Ball de Dames i Vells, amb segles d’història, és el ball parlat més popular de la ciutat gràcies als seus rodolins, les paraulotes i la seva crítica social punyent. L’espectacle presenta quatre parelles d’ancians que es canten les quaranta amb ironia sobre l’actualitat tarragonina, acompanyats per l’alcalde, l’arquebisbe, un guàrdia civil i una banda pròpia. És un acte especialment recomanable per als amants de l’humor satíric, però no és apte per a qui no vulgui sentir llenguatge groller.
Les tardes dels dies 22 i 23 de setembre, el Ball de Dames i Vells ofereix diverses representacions a les places de la Part Alta, convertint-se en una de les cites més esperades del programa festiu.
A més, els diferents balls del Seguici Popular també tenen la seva versió de ball parlat, amb versots carregats d’humor i crítica social. El millor moment per veure’ls és el 22 de setembre a les 21.30 h, després de la Cercavila, a la plaça del Rei, on tots els grups interpreten els seus parlaments i versots. El programa també inclou el Ball parlat de la Sebastiana del Castillo, que tindrà lloc el 18 de setembre amb dues representacions, a les 20.00 h i a les 22.30 h, a la plaça de les Cols.
L'emoció dels castells i els pilars caminant
Si hi ha una actuació castellera singular dins les Festes de Santa Tecla són els Pilars Caminant del dia de la Mercè. La diada comença a les 13 h a la plaça de les Cols i, després de dues rondes en què les quatre colles de la ciutat aixequen els seus castells, arriba el moment més esperat: els espectaculars pilars de 4 caminant. Els Xiquets de Tarragona, la Colla Jove, els Xiquets del Serrallo i la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau han de recórrer centenars de metres amb el pilar alçat, pujant i baixant les escales de la Catedral i avançant pel carrer Major, la baixada de la Misericòrdia i la plaça de la Font fins a l’Ajuntament. Des del balcó consistorial, l’enxaneta és hissada amb la faixa, en un dels moments més espectaculars.
Les festes ofereixen dues grans oportunitats més per gaudir dels millors castells. El diumenge 20 de setembre al migdia, la plaça de la Font acull la Diada del Primer Diumenge de Festes, una de les cites castelleres més prestigioses de la temporada. Hi participen els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Jove i els Xiquets, que hi aniran amb els millors castells de seu repertori i la Gamma Extra assegurada. La segona gran cita arribarà el 23 de setembre al mateix escenari, amb la tradicional Diada de Santa Tecla, que reunirà les quatre colles castelleres al migdia.
La cultura catalana de la Mostra de Folklore Viu
El dissabte 19 de setembre se celebrarà la 42a Mostra de Folklore Viu, organitzada enguany pel Ball d’en Serrallonga de Tarragona. Aquesta edició gira entorn de la figura de Joana de Serrallonga i reivindica el paper de les dones en la cultura popular, reunint agrupacions de diversos punts de Catalunya i una formació convidada de fora del país en una exhibició de la riquesa del folklore tradicional.
La cercavila començarà a les 20 h des de la Rambla Nova amb la participació del Ball de Panderetes de Vilafranca del Penedès, el Ball de Sederes de Reus, els Gegantons Americanos de Sitges, la geganta Elisabet Cristina de Brunsvic-Wolfenbüttel i el nan Cu-cut de Barcelona, abans de culminar el recorregut a la plaça de les Cols.
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