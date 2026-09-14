‘El cas de l’avi pistoler’ revela la història del jubilat atracador
El documental que construeix la història de l’ancià Jesús Montroig, produït per EL PERIÓDICO i per La Lupa per a 3Cat, arriba avui al cine Texas de Barcelona.
Montse Baraza
El febrer del 2017, un avi encaputxat va protagonitzar una onada d’atracaments que van sembrar la inquietud als barris de la Bordeta i Hostafrancs, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. En sis dies va cometre cinc delictes. Al ser detingut, els Mossos d’Esquadra van descobrir que, darrere de l’avi pistoler, s’amagava un veí de la zona que no tenia antecedents. ¿Per què un pensionista pacífic va començar de cop a assaltar bancs i farmàcies del seu propi veïnat?
El documental El cas de l’avi pistoler, que s’emetrà demà a les 22.00 hores a l’espai de Sense Ficció de 3Cat, parteix d’un dels casos més cridaners de la crònica negra de Barcelona per acabar posant el focus en una realitat sovint invisibilitzada: la soledat no desitjada. Produït per EL PERIÓDICO i per La Lupa per a 3Cat, avui arribarà al cine Texas de Barcelona.
Guillem Sánchez, periodista d’EL PERIÓDICO especialitzat en successos, va informar de la història de l’avi pistoler en aquest diari el febrer del 2017 i, pocs mesos després, va conèixer el protagonista dels atracaments, de nom Jesús Montroig, a l’antiga presó de la Model, lloc al qual el sospitós va ser enviat preventivament després de la seva detenció. Des d’aleshores, Sánchez i Montroig han seguit en contacte. El director Oriol Gispert, productor de La Lupa, va proposar a Sánchez convertir la seva història en un documental el 2020 i aquell mateix any tots dos van gravar la primera de les tres entrevistes.
A través del testimoni en exclusiva de Montroig, i de converses amb veïns, víctimes dels atracaments, policies o experts, la pel·lícula construeix una radiografia completa del personatge i transforma una història aparentment anecdòtica en un relat profund sobre la vulnerabilitat, la vellesa i la necessitat de pertinença i ancoratge en les societats contemporànies.
El naixement de la llegenda
El 9 de febrer del 2017, els treballadors d’una oficina de CaixaBank van trucar al 112 per alertar que acaben de patir un atracament. El lladre anava sol, portava una mitja al cap i, segons tots els testimonis, era un home d’avançada edat. Els havia intimidat amb una pistola i s’havia emportat un botí de només 1.200 euros. Quan la primera patrulla dels Mossos d’Esquadra va arribar al banc, l’atracador ja s’havia esvaït.
Els agents van demanar als testimonis que el descriguessin per avisar la resta de patrulles. Tots van coincidir: els acabava d’atracar un home que semblava gran i que se n’havia anat sol, a peu. La premsa el va batejar com l’avi pistoler.
Menys de 2.000 euros
Durant els sis dies següents, el mateix sospitós va continuar perpetrant atracaments a la mateixa zona. En total, va atracar dos bancs, dues farmàcies i una perfumeria per acumular un botí de menys de 2.000 euros i una caixa de comprimits de Viagra. Sempre amb el mateix modus operandi: atracava amb una pistola en mà, i amb amenaces pròpies d’una escena de western, comerços que tenia al costat de casa, cosa que li permetia fugir caminant al seu ritme abans que arribessin els Mossos.
Al documental, Jesús Montroig revela què va passar perquè, gairebé d’un dia per l’altre, passés de ser un jubilat solitari a convertir-se en un dels delinqüents més buscats. Al llarg del metratge, els espectadors veuran una història petita d’una ciutat gran com Barcelona, la d’un avi que viu envoltat de soledat des de la mort de la Carme, la dona de la seva vida.
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