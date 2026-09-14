Febre per les festes saludables a Barcelona
Ja no és una tendència de moda més, sinó una autèntica rutina de masses. La tornada viral del nou lleure. L’oferta inclou des de festivals de benestar fins a ‘running parties’, pàdel social, ‘spa raves’ i fins a tòrrides nits de sauna per a ‘singles’.
Ana Sánchez
"Tenir una vida sana –prometen ara– no ha de ser pas avorrit". Ja no és una tendència de moda. És rutina de masses. La tornada viral del nou lleure: festes saludables. S’acaba al límit a còpia de cafè d’especialitat. La febre viral va començar fa un any amb les coffee raves: festes matineres en cafeteries. Ara omplen terrats d’hotel. Ja s’organitzen raves fins i tot als spa, festes runners multitudinàries a la discoteca, pàdel social, classes fitnes amb DJ, nits de sauna per a singles. Fins i tot festivals de benestar, la nova tendència a la qual s’encamina tothom.
"La gent vol la festa, però no les conseqüències". En aquests festivals es combina la música electrònica amb tallers saludables i banys de gel, una altra addicció viral. La Wellness Rave –la més multitudinària d’Espanya– va reunir al juny 2.000 persones al Seasaclub de Barcelona. La seva tercera edició. "És una tendència mundial", justifica el boom Marc Förster, el seu organitzador.
"La gent ja no busca només sortir de festa o fer una classe –assenyala Palak Bothra–. Busca experiències, comunitat, conèixer gent i fer plans que els facin sentir bé". És una de les ideòlogues del nou festival saludable que s’estrena aquest mes: Alive Wellness & Lifestyle Festival. "És gairebé com un festival tradicional però al voltant del benestar". Seran dos dies (19 i 20) al terrat del SLS. Hi haurà pilates , breathwork, sauna, banys de gel, house. Hi esperen unes 600 persones. "Al final, la idea que hi ha darrere d’Alive és simple: fer coses que et fan sentir viu", conclou Palak.
‘Spa raves’
A Nova York, Toronto o Londres provoquen la bogeria viral. A Barcelona es van estrenar al novembre. Inner Flow va repetir a l’abril amb 100 persones amb ganes de ballaruga a l’spa davant un DJ set amb saxo en viu. "És una nova manera d’entendre el benestar contemporani", justifica Pedro Catarino, el mànager de benestar de l’hotel SLS. Ells també fan sessions amb DJ en el seu jacuzzi immersiu: música electrònica i natura en una pantalla gegant.
Ilo Studios –la sauna més gran de Barcelona– ofereix social sauna: 90 minuts de calor amb música electrònica. Fins i tot tenen nits de singles (la pròxima, el dia 19). Volen muntar sessions en banyador amb jazz i quartets de corda. "Estem acostumats a conèixer gent fent cerveses. No, jo vull conèixer gent fent pràctiques saludables", sentencia Enric Gabarró, fundador juntament amb Jake Wright.
Les coffee raves són adrenalina de 3 del matí però a les 11. Les més multitudinàries són les de The Barcelona Coffee Rave. Van començar fa un any a les cafeteries i ara ja omplen terrats. Mig miler de persones de festa fent un cafè d’especialitat. I això perquè no n’hi caben més. Tenen llista d’espera. Sempre és la mateixa tornada saludable: DJ sets, cafè d’especialitat i fins i tot empenys per conèixer gent. El dia 16 muntaran nova edició multitudinària amb piscina.
El Tinder del cafè
Aquest mes celebra el seu primer any amb 10.000 singles a la seva app: Caffeine Social Club. Seria una mena de Tinder del cafè. El primer club de Barcelona per lligar en cafeteries. "Prioritza quedar i no passar-te hores xatejant", detalla l’ideòleg, Iván Carballal. Després del match, apareix una proposta aleatòria per quedar en una cafeteria de Barcelona. Un dissabte al mes organitzen caffeine raves. El 27 estrenaran nou format: la Caffeine Latte, de 17 a 22 h.
Festes ‘runners’
"La societat canvia", garanteix Nicole. "Cada vegada són més els joves que prioritzen tenir una vida saludable". Nicole Douglas Aranda és la fundadora de Gravity Run, el club que hi ha darrere de les festes runners més multitudinàries. I ja n’han fet tres. Han arribat a aplegar 900 corredors de marxa (literal) a la discoteca. Passejadeta de 5 km per la Diagonal i festa saludable amb DJ al Sutton. D’aquestes gresques saludables han pensat de dir-ne Healthy Fest. La seva idea, vista l’acollida, és intentar formar part de grans festivals. Festa + música + esport. "Cap allà és on va el futur", pronostica Nicole.
Pàdel social
Fa anys que el van rebatejar com el nou Tinder. Era qüestió de temps que ho formalitzessin amb esdeveniments. A Barcelona ja hi ha dues comunitats organitzant social padel. "Actua com un trencagel", assegura Nisha, fundadora de Social Padel Club BCN. Va ser la pionera, fa un any i mig. Ja ha muntat fins a tornejos de slow dating. Pròxima quedada per jugar i el que sorgeixi, el 26 de setembre. Al març va aparèixer Padel & Coffee Barcelona. Alguna de les seves quedades ha penjat el cartell de complet al cap de dues hores.
Classes fit amb DJ en viu
"Avui no ets cool perquè vas a la discoteca de moda, sinó per entrenar a l’estudi de moda". En dona fe Teresa de la Fuente, una de les sòcies d’Iron Studios. Elles han acollit festes esportives secretes i fins i tot sessions de DJ a les seves classes de pilates.
Al juny va debutar La Fina Fit Club, projecte de l’influencer Cesc Escolà i el DJ Carlos Wasabi. Volen demostrar que "una bona festassa és saludable". Uneixen masterclass fit, DJ en directe i recovery social: brunch, pool party i el que surti. El 26 de setembre suaran la cansalada al Time Out Market.
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