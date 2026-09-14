Tornada al col·le
L’FP guanya terreny a Catalunya: més dones en els cicles superiors tecnològics i gairebé 1.000 noves places a Barcelona
La capital catalana accelera la transformació de l’FP: el Pablo R. Picasso aposta per la formació ferroviària i la Vall d’Hebron deixa enrere l’ESO i el batxillerat per convertir-se en un centre exclusivament professional
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Helena López
El curs d’FP a Catalunya ha arrencat aquest dilluns amb una dada positiva: cada vegada més dones s’obren pas en els graus superiors tecnològics, encara molt masculinitzats, però una mica menys que fa un any. Les dades de l’Institut Tecnològic de Barcelona (ITB) ho reflecteixen amb claredat. A Ciberseguretat, les alumnes han passat de ser només sis d’un total de 90 estudiants en el curs 2025-2026 a 13 aquest curs, més del doble. La tendència també es repeteix en el grau superior de Desenvolupament d’aplicacions, en què la presència femenina ha crescut de 9 alumnes el curs passat a 15 aquest any. El desequilibri continua sent evident, però la bretxa es comença, a poc a poc a poc, a estrènyer.
El procés de preinscripció d’aquest curs ha incorporat una novetat per reduir el risc d’abandonament escolar entre l’alumnat que es quedava sense plaça en l’adjudicació ordinària. Després de les dues rondes d’assignació, el sistema va realitzar més de 5.300 propostes alternatives a estudiants que no havien obtingut cap plaça, tenint en compte tant les seves preferències com la seva zona de residència.
Els més demandats
Pel que fa a la demanda, els cicles formatius de grau mitjà més sol·licitats són Cures auxiliars d’infermeria, Gestió administrativa i Sistemes microinformàtics i xarxes. En grau superior, encapçalen les preferències Administració i finances, Educació Infantil i Integració social.
Com a novetat del curs, més de 5.300 estudiants que s’havien quedat sense plaça van rebre una proposta alternativa, una mesura destinada a reduir el risc d’abandonament escolar
Quant a la matriculació, es pot destacar que les famílies professionals d’Electricitat i electrònica, Energia i aigua, Fabricació mecànica i Instal·lació i manteniment registren 700 matrícules més que el curs passat, cosa que ha permès reduir les vacants del 19% al 12% i «reforçar la resposta de l’FP a les necessitats de talent de la indústria», segons assenyalen des de la conselleria.
Barcelona – epicentre de la transformació de l’FP a Catalunya – inicia el curs amb 943 noves places en centres públics d’ensenyaments professionalitzadores, amb 31 grups més, i consolida la seva aposta estratègica per la formació professional en centres especialitzats. En concret, 158 d’aquestes places corresponen a nous ensenyaments de primer curs, és a dir, a nova oferta, i la resta (785) són fruit del creixement de cursos que ja s’havien implantat l’any passat, com els de l’Institut de Gastronomia i Restauració o l’ Institut d’FP Sanitària Sant Pau, que han cobert totes les places dels cicles oferts.
La presència de dones en els graus superiors tecnològics continua sent minoritària, però comença a créixer: en Ciberseguretat de l’ITB, les alumnes s’han més que duplicat en només un curs
10.452 alumnes han començat aquest dilluns els seus estudis professionalitzadors d’etapa postobligatòria als 34 centres públics de la capital catalana: 5.527 de grau superior i 4.925 de grau mitjà. Aquest curs, la xarxa pública barcelonina de FP creix amb la nova oferta de l’ Institut Pablo R. Picasso, al barri de Torre Baró, al districte de Nou Barris, que s’especialitza en l’àmbit ferroviari amb dos nous cicles, i amb nova oferta de l’Institut de Disseny i Arts Gràfiques de Barcelona (IDAG) , que trasllada part dels seus cursos a la Imprenta Municipal, ubicada a la Zona Franca.
Professionals per millorar els trens
En concret, l’Institut Pablo R. Picasso incorpora un grup de grau mitjà de Manteniment de Material Rodante Ferroviario, que ha tingut una molt bona acollida i una gran demanda entre els estudiants, amb 47 sol·licituds per a 30 places, i un grup de grau mitjà de Gestió Administrativa orientada al sector del transport.
L’Institut Vall d’Hebron completa la seva transformació deixant enrere l’ESO i el batxillerat, convertit en un centre dedicat exclusivament a la formació professional a Oci i Benestar
Amb aquest canvi, el centre busca convertir-se en un referent per a tota l’àrea metropolitana de Barcelona que connectarà la formació tècnica amb les necessitats «reals» d’un sector clau. L’objectiu és impulsar els ensenyaments ferroviaris per garantir el personal qualificat que requereixen empreses clau com Renfe, ADIF, TMB, FGC i la indústria auxiliar.
Dobles titulacions: FP mitjà i batxillerat
Per la seva banda, l ’Institut Hospital del Mar FP Sanitària consolida el projecte pilot iniciat el curs passat juntament amb l’ Institut Verdaguer: la doble titulació de grau mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia i Batxillerat científic, que combina matèries de batxillerat amb mòduls formatius del cicle de grau mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia. Per tant, permet obtenir, en tres anys, la titulació de batxillerat i el grau mitjà de Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia.
El curs 2026-2027 també presenta novetats a l’ Institut Vall d’Hebron, que culmina una nova fase de la seva transformació. Aquest curs deixa de tenir grups d’ESO i batxillerat i es converteix en un centre dedicat exclusivament a la formació professional, amb una àmplia oferta d’ensenyaments del sector de l’Oci i el Benestar que inclou la família professional esportiva i la d’imatge personal. El centre ofereix tots els nivells formatius, des de cicles formatius de grau bàsic i programes de formació i inserció fins a nivells d’educació superior.