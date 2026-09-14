El ‘homeschooling’ s’obre pas a Espanya i ja suma 4.000 infants
Practicar les matemàtiques cuinant, anar a la biblioteca o recórrer a classes ‘online’ són alguns dels mètodes que utilitzen les famílies que eduquen els seus fills a casa. "En dues hores aprenen més que en un dia a l’escola", asseguren.
Juan Fernández
Les escoles i instituts de tot Espanya ja han començat el curs, però cap d’aquests centres veuran a les aules i passadissos els fills de l’Amaya Cáceres, de la Sara García i de l’Ariadna R., que tenen entre 8 i 18 anys. Tampoc els van veure l’any passat, ni l’anterior, ni l’anterior. Durant la seva curta vida s’han estat formant a casa amb ajuda dels seus pares i mares, que avui no només presumeixen de la "preparació d’excel·lència" que tenen els seus fills, sinó també de "la felicitat i les ganes d’aprendre" que ells els transmeten cada dia. Els seus testimonis posen veu i cara a un sistema educatiu alegal i poc habitual a Espanya, el de l’ensenyament a casa (homeschooling), que suma uns 4.000 menors. D’aquests, uns 500 són a Catalunya.
Els dubtes sobre el homeschooling contrasten amb la naturalitat i franquesa amb la qual s’hi refereixen els pares i mares que el practiquen. La llei d’educació és clara quan assenyala que l’ensenyament és obligatori entre els 6 i els 16 anys i que s’ha de desenvolupar en centres educatius homologats, però els tres fills de l’Amaya Cáceres, que tenen 18, 15 i 12 anys, no han trepitjat mai una escola ni un institut. Només la filla gran ha estat l’últim any inscrita en un centre per fer un grau mitjà d’FP, "al qual va accedir després d’examinar-se i ser la tercera millor nota en les proves d’accés", remarca amb orgull aquesta advocada resident a Lleó.
La manera en què ella va arribar al homeschooling és la mateixa que la de molts altres pares que, sense haver-s’ho plantejat mai abans, al final van acabar educant els seus fills a casa. "Quan va arribar l’hora d’escolaritzar la meva primera filla, la vaig veure tan petita que vaig decidir intentar educar-la jo a casa. Després van anar passant els anys, van néixer els seus germans, vaig veure que allò ens funcionava bé... i així fins avui", resumeix Cáceres.
La clau té a veure amb el que denomina "educació de qualitat". "A casa aprenen més ràpid perquè centrem tota la nostra atenció en ells, no en els 28 alumnes d’una classe, i aprenen al ritme que marca la seva curiositat, no al que dicta un currículum lectiu", argumenta.
La seva experiència amb aquest model d’ensenyament li permet distingir etapes i categories. "Quan eren petits aprenien jugant. Els llegia en veu alta, fèiem puzles, sortíem a la naturalesa... Cada dia era com fer vacances. Ara ho portem tot més estructurat. A casa tenim recursos educatius, com un esquelet per veure els ossos i un sistema solar de cartró fet per ells, i anem molt a la biblioteca. També utilitzem pantalles, veiem pel·lícules en versió original per als idiomes i les matemàtiques les hi ensenya una professora online", explica. "En dues hores aprenen més que en tota una jornada escolar", assegura.
L’apel·lació a "seguir el ritme natural de l’aprenentatge" és freqüent entre els pares i les mares que practiquen el homeschooling. "El que mou els nens i nenes a aprendre és el seu propi desig d’aprendre, no el que digui un programa acadèmic", remarca la Sara García, que posa com a exemple la seva filla de 15 anys, que mai ha estat escolaritzada. "Va començar a llegir més tard, però ara s’endrapa llibres de 800 pàgines", explica aquesta dissenyadora web que viu a Alacant.
Falta de socialització
El temor de la falta de socialització dels menors és el mite que desmenteixen amb més afany. "La meva filla té un munt d’amics de moltes edats i es relaciona amb tots amb una facilitat sorprenent", remarca l’Ariadna R., mare d’una nena de vuit anys que s’està formant a casa seva, a Girona.
Educadora social de carrera, l’Ariadna no es declara "antiescola", però li generen dubtes molts aspectes del sistema escolar, "com les ràtios de les aules i el problema del bullying". Així que van optar per educar-la a la llar, no sense sacrifici: cada tres anys, ella i la seva parella s’alternen per fer-se càrrec d’aquesta missió, tot i que això implica deixar la seva feina durant aquell temps.
Després de la pandèmia
"Després de la pandèmia del coronavirus es va disparar el nombre de pares que van seguir educant els seus fills a casa. La meva filla pot aprendre matemàtiques cuinant amb mi al costat, i aprèn a llegir quan ens fixem en els cartells del carrer", explica la Nelly Vicario, portaveu de l’Associació per la Lliure Educació.
Aquesta entitat de caràcter estatal té previst crear una plataforma per sol·licitar al Ministeri d’Educació que es reguli aquesta modalitat d’ensenyament, que avui és legal en altres països, com França, Itàlia, Portugal, el Regne Unit i els Estats Units. "No entenem que aquí ens continuïn discriminant i ens sotmetin a la permanent sensació d’inseguretat jurídica", reclama Vicario.
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