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Les incidències enel Trambesòs es redueixen des d’avui

A partir d’aquesta setmana, les afectacions del tramvia es limitaran al tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals.

Trajecte del tramvia entre Glòries i Verdaguer, passant per la Diagonal de Barcelona. | MARC ASENSIO

Trajecte del tramvia entre Glòries i Verdaguer, passant per la Diagonal de Barcelona. | MARC ASENSIO

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El Periódico

Barcelona

Les obres d’urbanització de la cobertura i desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via, entre els carrers de Badajoz i Bilbao de Barcelona, avancen al ritme previst i finalitzaran la primera fase aquesta setmana, cosa que permetrà reprendre la totalitat del servei de la T4 i el tram entre Glòries i Ciutadella - Vila Olímpica de les línies T5 i T6 de Trambesòs a partir d’avui. En un comunicat, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) explica que durant la setmana passada ja es van portar a terme proves d’energia, traçat, senyalització, comunicacions i recorregut comercial del tramvia a la zona, i personal d’informació està informant la ciutadania dels avanços a peu de xarxa.

Divendres passat també es va reobrir al trànsit la calçada del costat muntanya de la Diagonal, entre els carrers de la Llacuna i Badajoz. "Això permetrà recuperar el recorregut habitual en sentit Llobregat de les línies de bus urbà 7 i N7, així com reobrir el carril bici de doble sentit habilitat en aquest àmbit", destaca l’entitat. Les línies H12 i N2 en sentit Llobregat també circulen per la Diagonal, deixant de fer l’itinerari provisional pels carrers de Bilbao, Tànger i Badajoz.

Des de l’octubre del 2025

Els treballs, iniciats l’octubre del 2025, van entrar a principis d’estiu en "una fase determinant" que ha requerit afectacions temporals al servei tramviari durant els mesos de juliol i agost. A partir d’aquesta setmana, no obstant, aquestes afectacions quedaran reduïdes al tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals.

Durant aquestes últimes fases de les obres, la principal alternativa de transport públic per al recorregut Glòries - Sant Martí de Provençals/Can Jaumandreu serà l’L4 de metro a Besòs, que permetrà enllaçar amb la línia T4 al Maresme i Selva de Mar per dirigir-se a Glòries o bé directament a Ciutadella - Vila Olímpica. Per als desplaçaments entre Glòries – Sant Martí de Provençals/Can Jaumandreu es recomana la línia H-12, que es manté desviada del seu recorregut habitual per les afectacions d’aquestes obres.

Les noves instal·lacions estan impulsades per l’Ajuntament de Barcelona, responsable de les obres d’urbanització, i l’ATM, com a responsable del servei i la infraestructura tramviària, per delegació de la Generalitat de Catalunya. L’actuació inclou l’eliminació de la via única a la Gran Via, que s’està reemplaçant per una nova plataforma de via doble que aportarà més capacitat a la xarxa quan finalitzi la connexió tramviària. A més, aquesta plataforma serà compartida amb el bus. També inclou el canvi de traçat del tramvia pel carrer de Ciutat de Granada i la rectificació del recorregut a l’avinguda Diagonal pel costat mar.

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Del cost total de l’obra, de 32,54 milions d’euros, l’Ajuntament n’ha finançat 23,30 milions corresponents tant a la urbanització com a la part d’infraestructura tramviària relativa al canvi de traçat i, per la seva banda, la Generalitat, a través de l’ATM, ha finançat 9,24 milions, corresponents a la infraestructura tramviària relativa al desdoblament de la Gran Via. Aquests imports s’afegeixen al pressupost de la primera fase de les obres, de 12,89 milions assumits per l’Ajuntament.

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