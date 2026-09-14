A gairebé 3.000 metres
La Generalitat restaurarà el camí més transitat cap a la Pica d’Estats en l'obra a més altitud feta a Catalunya
El Parc Natural de l’Alt Pirineu actuarà a la tartera del Sotllo, a gairebé 3.000 metres, per millorar la seguretat dels excursionistes i protegir l'hàbitat excursionistas y proteger el hábitat de
ACN
La Generalitat restaurarà la tartera del Sotllo, dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu, i el camí més freqüentat per arribar a la Pica d'Estats. Es tracta de l'obra de més altitud que s'haurà executat mai a Catalunya. S’actuarà al llarg del sender que connecta el refugi de Vallferrera amb el port de Sotllo (2.910 metres). La tartera va quedar malmesa l'estiu passat arran d'una forta tempesta. Des de llavors, els excursionistes s'han hagut de desviar del traçat original per un pendent més abrupte i menys consolidat. Segons ha explicat a l'ACN el director del Parc, Marc Garriga, el projecte vol protegir alhora l'hàbitat de la sargantana pallaresa (Iberolacerta aurelioi), una espècie endèmica del Pirineu en perill d'extinció.
El projecte no es limitarà a reparar els danys de la barrancada, sinó que també vol corregir l'erosió que l'afluència d'excursionistes ha anat provocant els darrers anys sobre dos elements de conservació prioritaris de la zona. D'una banda, l'hàbitat de la sargantana pallaresa, que viu exclusivament en tarteres d'alta muntanya com la del Sotllo. De l'altra, les molleres del Pla de Sotllo, uns aiguamolls d'alta muntanya inclosos entre els hàbitats d'interès comunitari prioritari de la Unió Europea, on creixen espècies com plantes carnívores o molses d'esfagne, i que són extremadament sensibles al trepig i a la compactació del sòl.
Un altre dels objectius de l'obra és millorar l'ordenació de l'ús públic del sender, que actualment compta amb nombroses dreceres obertes pels mateixos excursionistes. Segons ha explicat Garriga, es vol consolidar un únic traçat principal, ben senyalitzat, per concentrar-hi el pas i reduir així l'erosió provocada per l'ús intensiu del camí. La millora de la seguretat és també un dels eixos centrals del projecte, ja que es tracta d'una zona d'alta muntanya on es registren molts accidents.
Per reduir aquest impacte, les obres inclouran la instal·lació de passeres de fusta, l'estabilització de trams de l'itinerari, la modificació del traçat en els punts més sensibles per a la conservació —allunyant-lo el màxim possible del nucli de l'hàbitat de la sargantana pallaresa— i una senyalització renovada, adaptada per a persones amb discapacitat visual. També es milloraran alguns passos rocosos amb cadenes de seguretat i se suavitzaran els pendents més pronunciats amb graons de pedra seca. A l'aparcament de la Molinassa també s'hi instal·larà un vàter sec, per fer front als problemes de defecacions incontrolades que es registren actualment a l'entorn. Donada la situació remota de la zona d'actuació, per damunt dels 2.000 metres d'altitud en la gran majoria, el projecte preveu tres campaments temporals d'obra.
El Parc Natural de l'Alt Pirineu rep unes 365.000 visites anuals, i l'ascens a la Pica d'Estats concentra bona part de la pressió humana sobre el territori. Garriga ho atribueix a l'atractiu natural de l'itinerari, que “no necessita cap promoció, es promociona sol”. Ha recordat que a causa de la pressió humana, “és on es donen més fenòmens d'erosió, i el que volem fer amb aquesta obra és corregir aquest impacte, que sempre el tindrem”.
Per gestionar aquesta afluència, el Parc ja disposa d'un sistema de reserva d'aparcament als quatre punts d'accés a la zona —la Molinassa, Port de la Selva, Aixeus i la Farga—, amb un límit de places a cadascun. Garriga defensa que el sistema, combinat amb l'asfaltatge de la pista d'accés inaugurat l'estiu passat, ha permès mantenir un accés “segur” i “confortable”. Així mateix, tot i reconèixer que aquest estiu “hem tingut bastants dies l'aparcament al seu límit, hem aconseguit que no es col·lapsi l'entorn”, en cas que hagin de circular-hi vehicles dels serveis d'emergències, entre d'altres.
Dues noves línies de bus
El Parc Natural de l'Alt Pirineu estudia també la creació de dues noves línies de bus que sortirien de Llavorsí i connectarien amb Àreu i amb Tavascan, respectivament, enllaçant amb el servei de bus del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. La línia fins a Àreu inclouria una parada a Tírvia, localitat que actualment només compta amb transport a la demanda i no té connexió amb transport públic regular. Garriga explica que la proposta busca fomentar la mobilitat sostenible al territori i facilitar les travesses entre valls. El director del Parc considera que es tracta d'una actuació “molt estratègica” per a la mobilitat de la zona.
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