Conflicte enquistat
La vaga de les biblioteques a Barcelona s’enreda al jutjat a l’espera de reprendre’s les negociacions
L’Ajuntament i els sindicats convocants de la vaga, la CGT i la Intersindical, no arriben a un acord en un acte de conciliació després de presentar-se una demanda al jutjat, mentre el Consorci de Biblioteques busca data per a una nova reunió
CONTEXT | Per què protesten els treballadors de les biblioteques de Barcelona
Jordi Ribalaygue
La vaga de les biblioteques públiques de Barcelona, declarada des del maig passat, continua sense aparences d’una solució imminent. Els convocants de l’aturada –els sindicats CGT i la Intersindical– i l’Ajuntament de Barcelona mantenen les discrepàncies després de reprendre’s les protestes aquest setembre. En els últims dies, la CGT i la Intersindical han presentat una demanda contra el Consorci de Biblioteques de Barcelona als jutjats socials, en la qual acusen l’organisme integrat pel consistori i la Diputació d’haver eliminat drets laborals i sindicals durant el conflicte laboral. Les parts van mantenir les divergències en un recent acte de conciliació. Segons els representants sindicals, s’ha fixat un judici per al 27 de juny del 2027 per dirimir-les. Mentrestant, el govern municipal reitera que està predisposat a arribar a un acord i busca una data per reprendre les negociacions.
El pols originat per la temptativa que el 25% del personal que es manté sota les condicions laborals de la Diputació passin a regir-se pel conveni de l’Ajuntament ha tornat a col·lació aquest dimarts. Ha sigut durant la comissió municipal de drets socials, en què el regidor de Cultura, Xavier Marcé, ha comparegut a petició d’ERC. El socialista ha afirmat que la negociació continua «amb desavinences» i ha defensat que les propostes de l’Ajuntament a la representació de la plantilla són «viables, sòlides i equànimes». «És un punt de sortida que hauria de servir per acabar les negociacions per totes les parts implicades», ha postulat.
En canvi, CGT i la Intersindical han advertit que les converses estan estan estancades des que l’última trobada tingués lloc el 13 de juny, sense que arribés a bon port. Així mateix, l’oposició ha urgit solucions. «No avança la negociació, sinó el conflicte, el camí no és l’adequat per arribar a una solució», ha observat Jordi Castellana (ERC). Junts ha trobat a faltar «lideratge polític», Barcelona en Comú ha pregat més «esforç» a l’executiu del PSC i el PP, que actuï amb «urgència».
Marcé ha comentat que s’han fet «13 reunions» des del febrer amb els sindicats per buscar una entesa. Ha explicat que l’ajuntament ofereix estendre la jornada de 35 hores setmanals als 482 empleats del servei de biblioteques; classificar com a funcionaris tota la plantilla per brindar-los «millores addicionals des del punt de vista social, seguretat laboral, conciliació, promoció interna, així com millores retributives a curt i mitjà termini»; un nou model horari amb torn de matí o tarda, amb una jornada d’horari partit de vuit hores i mitja, i un augment salarial per als tècnics bibliotecaris.
Postures allunyades
L’exposició de propostes no ha resultat nova per al comitè de vaga. «És el mateix que repeteixen des de fa mesos», han retret Irene Lameiro, delegada de la CGT, i Montse Serra, presidenta del comitè d’empresa i delegada de la Intersindical. «Hi ha unes demandes bàsiques que fa la plantilla, que ve de l’assemblea i no dels sindicats, però no es volen atendre, són només paraules per quedar bé, allargant el conflicte i treballant per al desgast i la tergiversació», han criticat.
Marcé ha manifestat la «total voluntat de l’Ajuntament per arribar a un acord per normalitzar el servei bibliotecari». Ha afegit que «les negociacions tenen marge de maniobra i discussió però és necessari que les parts entenguin quin és el punt de partida des del qual es pot negociar».
Per la seva banda, Lameiro ha afirmat que l’oferta de l’ajuntament d’apujar un 8% el sou del personal ara dependent de la Diputació no incrementarà el poder adquisitiu, sinó que compensarà el que es perd d’altra banda». A més, Serra ha apressat que es convoqui ja els sindicats per negociar una altra vegada. «No hi ha hagut aproximació des que ho demanem l’1 de setembre i l’acte de conciliació no va servir per a res», avisen els sindicats.
Fonts del Consorci de Biblioteques de Barcelona assenyalen que es busca una data per citar-se pròximament amb els convocants de la vaga. Remarquen que es parteix d’una situació «complexa», al no negociar-se un nou conveni, sinó l’adhesió de part de la plantilla a les condicions laborals de l’ajuntament. Remarquen que aquest és el marc normatiu i pressupostari al qual cal cenyir-se i que els sindicats han plantejat reivindicacions fora del que contempla el conveni municipal.
En qualsevol cas, afirmen que l’administració ha anat acostant actituds amb les reclamacions i que, des del juliol, es tracta la qüestió també a la taula general de negociació de l’ajuntament, el principal òrgan de diàleg entre el consistori i els sindicats. «Busquem totes les vies possibles per arribar a un acord», han conclòs.
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