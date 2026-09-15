Transició energètica
Carregadors elèctrics en garatges comunitaris: qui pot instal·lar-los, qui paga i què pot impedir la comunitat
La instal·lació de carregadors de cotxes elèctrics en comunitats de veïns suscita molts dubtes entre els propietaris, però la llei és clara en molts aspectes
El cotxe elèctric canvia els garatges comunitaris: carregadors sense permís, disputes veïnals i preinstal·lacions de fins a 20.000 euros
Del «el meu veí es va enganxar al meu comptador» al «per què li paguem la instal·lació»: els conflictes pels cotxes elèctrics a les comunitats de propietaris
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Roberto Bécares
Madrid
La instal·lació de carregadors de cotxes elèctrics en comunitats de veïns suscita molts dubtes entre els propietaris, tant per la mateixa instal·lació, com els costos o la seguretat, però alguns aspectes són bastant clars.
- ¿Pot instal·lar qualsevol veí un carregador per a cotxe elèctric?
- Sí, a Espanya qualsevol propietari o usuari d’una plaça de garatge pot instal·lar un punt de recàrrega per al seu vehicle elèctric, sempre que es compleixin els requisits tècnics i legals. La instal·lació s’ha de comunicar prèviament a la comunitat de propietaris, però no necessita una autorització dels veïns, tal com ho recull l’article 17.5 de la llei de propietat horitzontal, que estableix un règim específic per a aquests punts de recàrrega. Recentment el Tribunal Suprem, en una sentència que resolia un conflicte en una comunitat de propietaris per un d’aquests punts de recàrrec, ha ratificat que és així.
- ¿Qui paga la instal·lació del carregador elèctric?
- El cost de la instal·lació l’ha d’assumir el propietari del cotxe elèctric o la persona que sol·liciti la instal·lació per a aquesta plaça de garatge. Això suposa que haurà de costejar el mateix carregador, la instal·lació elèctrica des del seu comptador, normalment situat al soterrani de l’edifici d’habitatges al mateix carregador, fins al carregador, és a dir el cablatge, i les obres necessàries perquè aquest recorri el garatge fins al punt triat. Per descomptat, haurà de pagar tant el manteniment de la instal·lació com el consum d’electricitat que faci.
- ¿Què pot impedir la comunitat?
- Hi ha algunes circumstàncies en les quals la instal·lació pot requerir modificacions, ajustos o fins i tot no ser viable tal com es planteja. Per exemple, si incompleix la normativa elèctrica o de seguretat, si la instal·lació afecta greument elements estructurals o causi danys a instal·lacions comunes.
- ¿Què passa si el cable ha de passar per zones comunes?
- És possible passar el cablatge per elements comuns, sempre que la instal·lació es faci tècnicament adequada i respectant la normativa. La comunitat no pot impedir automàticament l’ús de zones comunes quan són necessàries per connectar el carregador amb la plaça de garatge. No obstant, el propietari ha d’evitar danys, molèsties innecessàries i alteracions de l’estètica o seguretat de l’edifici.
- ¿És recomanable que la companyia d’assegurances de l’edifici estigui al corrent de les qüestions tècniques de la instal·lació?
- Sí, davant un eventual incendi, caldria determinar on es va originar el problema –si al vehicle, al carregador o a la mateixa instal·lació elèctrica– i, a partir d’allà, analitzar les possibles responsabilitats i la cobertura de les pòlisses. Per això, és recomanable que les comunitats tinguin identificades aquestes instal·lacions i revisin amb la seva companyia d’assegurances que la cobertura s’hi adapta adequadament.
- ¿És més recomanable una presintalació per a tot l’edifici que que que cada veí col·loqui el seu punt de recàrrega?
- Segons nombrosos experts, sí, ja que de l’altra forma s’estan executant obres (trencar envans, etc.) per tirar el cable pel garatge cada vegada que un veí vol posar un punt de recàrrega a la seva plaça. Des dels Col·legis d’administradors de finques aconsellen que es faci una preinstal·lació. Perquè tiri endavant ha de ser votat per tres cinquens dels veïns de la comunitat. La preinstal·lació comuna es considera una millora o incorporació d’infraestructura comunitària, per la qual cosa no n’hi ha prou amb una majoria simple.
- ¿Qui paga la presinstal·lació?
- Depèn del model aprovat per la comunitat. Si es tracta d’una infraestructura col·lectiva destinada als usuaris interessats, normalment els costos es reparteixen entre els que hi participen. Si es considera una infraestructura comuna general, pot afectar el conjunt de propietaris conforme a l’acord i a la Llei de Propietat Horizontal.
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