Catalunya s’uneix a una aliança internacional per reduir el metà
La Generalitat firmarà a Nova York un acord per comprometre’s a limitar l’alliberament d’aquest gas d’efecte hivernacle en granges i abocadors.
G. C.
Catalunya s’incorporarà a una aliança internacional de governs regionals per mirar d’accelerar la reducció de les emissions de metà, un dels gasos d’efecte hivernacle amb més capacitat d’escalfament. El Govern aprovarà avui l’adhesió a la Coalició Subnacional d’Acció contra el Metà, una xarxa creada per compartir polítiques, tecnologies i sistemes de seguiment entre territoris que pretenen retallar aquestes emissions. La firma oficial, que es farà els pròxims dies a la ciutat de Nova York, ha de servir per reforçar els plans de retallada d’emissions i, al mateix temps, per intercanviar experiències amb altres executius regionals.
Aquest acord no suposa nous objectius obligatoris, sinó que se centra a donar més visibilitat a les polítiques catalanes de reducció del metà i a situar Catalunya en la línia d’altres fulls de ruta internacionals ideats per posar límit a l’escalfament global. El metà, a la comunitat autònoma, representa al voltant del 14% de les emissions totals de gasos d’efecte hivernacle i prové, bàsicament, de dos sectors: l’agricultura i la ramaderia i la gestió dels residus. En concret, les dejeccions ramaderes concentren més de la meitat del metà generat, mentre que els abocadors d’escombraries suposen aproximadament un terç de la quantitat total emesa d’aquest gas.
Es considera que l’impacte del metà sobre l’escalfament global és 80 vegades superior al del CO2. Per aquesta raó, la seva disminució s’ha convertit en una de les metes prioritàries dels acords assolits en les successives cimeres del clima.
En el cas de Catalunya, la llei aprovada el 2017 obliga l’Administració a abordar polítiques de mitigació del canvi climàtic, que es tradueixen de manera tangible en els Pressupostos de Carboni, un document avalat pel Parlament que estableix quin objectiu de reducció d’emissions ha d’assumir cada sector econòmic. Però a més d’aquest escrit de referència que recull com calcular les «matemàtiques del clima», s’han d’elaborar inventaris d’emissions que tinguin en compte, de manera separada, la quantitat de metà alliberada a l’atmosfera.
Compromís global
El 2021, la UE i els EUA van impulsar un compromís global per aconseguir una rebaixa d’almenys un 30% de les emissions de metà abans del 2030. Aquest pacte compta avui dia amb 159 països, inclosa la Comissió Europea. No obstant, per avançar en els objectius és clau el paper dels governs subestatals.
Per facilitar el treball en aquesta línia, el 2023 es va crear la Coalició Subnacional d’Acció contra el Metà com a plataforma pensada per als governs subestatals per intercanviar informació i fer servir noves tecnologies avançades de seguiment. La coalició, a la qual ara s’adscriu la Generalitat, la va liderar inicialment Califòrnia i ara està coordinada pel Climate Group, del qual Catalunya forma part.
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