Entrevista | Eduardo López Bran Dermatòleg expert en calvície
«En cinc anys podríem tenir una teràpia per a revertir la calvície»
"Els joves demanen solucions davant un problema que fa anys s’acceptava com a fruit de la càrrega genètica"
Patricia Martín
Eduardo López Bran, cap del servei de dermatologia de l’Hospital Clínic San Carlos de Madrid, ha estat inclòs de manera recurrent en la llista ‘Forbes’ com un dels 100 millors metges d’Espanya. Ha destacat com a investigador en els assajos previs a la comercialització del Monoxidil [un dels principals tractaments contra l’alopècia] a Espanya; ha introduït el trasplantament capil·lar robòtic i ara està embarcat en un estudi pioner, a nivell mundial, que ha revertit la calvície en ratolins.
Cada vegada hi ha més persones amb problemes de pèrdua de cabells?
En la societat moderna hi ha una sèrie de factors que poden agreujar la pèrdua de cabells o desencadenar-la quan està latent. Hi ha persones que no tenen prou càrrega genètica perquè la pèrdua es manifesti, però en presència d’aquests factors els pot aparèixer.
Quins són aquests factors?
L’ansietat, el desànim, les alteracions emocionals o l’estrès poden agreujar un problema o desencadenar-lo quan està latent.
Aquesta situació està provocant que hi hagi més casos de calvície entre els joves?
El que passa és que els joves demanen solucions davant un problema que fa anys s’acceptava com a fruit de la càrrega genètica. Però ara els joves no ho accepten com una cosa que els ha tocat i davant els primers símptomes de pèrdua de cabells accelerada o davant aquesta pèrdua inicial, les anomenades entrades, consulten. Hi ha un augment clar de demanda de tractament. Alhora, la ciència ha posat a la seva disposició solucions eficaces i davant la popularització dels tractaments, els joves van a consulta perquè saben que en mans dels professionals poden trobar solució. I en tercer lloc, probablement en l’augment de consultes juga també un paper el model de vida actual, amb una major exigència laboral, que pot comportar que en persones que no tenen una càrrega genètica prou forta, comenci a aparèixer el problema.
Tradicionalment, la pèrdua de cabells o els trasplantaments es realitzen en clíniques privades. La sanitat pública està cobrant més protagonisme en aquest àmbit?
Sí, cada vegada són més freqüents els serveis de dermatologia especialitzats en el tractament dels problemes del pèl i les consultes són freqüents en algunes èpoques de l’any. A la tornada de l’estiu, a la tardor, el nombre de consultes és elevat. I la sanitat pública dona resposta a aquestes necessitats, excepte als trasplantaments de cabells en pacients amb alopècia androgènica, la calvície comuna, que no es contemplen en el sistema públic.
Durant dècades, la recerca contra l’alopècia va avançar de forma molt lenta i ara està progressant en múltiples direccions. Per què?
Perquè hi ha molts equips a tot el món que busquen una solució eficaç, que no requereixi un tractament crònic com succeeix amb el Minoxidil i que sigui ben tolerat. En els últims anys, estem avançant d’una manera espectacular en el desenvolupament de tractaments basats no sols en fàrmacs, sinó també en teràpies regeneratives que són capaces de modificar la resposta biològica programada en l’individu. I quan el tractament mèdic no és suficient, una altra eina molt important són els trasplantaments, que permeten ara una gran quantitat de pèl i de manera definitiva. En resum, la ciència és capaç de donar resposta a les demandes, per la qual cosa ha canviat el paradigma de tractament de l’alopècia androgènica.
Quines són les línies de recerca més prometedores?
D’una banda, s’estan buscant fàrmacs que evitin la cronicitat que necessiten els tractaments actuals i que tinguin una millor tolerància i que siguin d’alliberament prolongat. D’altra banda, estem treballant en el desenvolupament de teràpies regeneratives basades en la modificació dels mecanismes biològics que intervenen en el desenvolupament de la calvície. N’hi ha moltes, des d’anticossos monoclonals, passant per la reactivació de cèl·lules mare que puguin estar adormides fins a la modificació dels senyals biològics. I probablement en el futur haurem de combinar tot aquest arsenal terapèutic.
Una de les línies de recerca és la que vostè lidera basada en cèl·lules mare que ha aconseguit revertir la calvície en ratolins. En què consisteix i quan podria estar disponible?
Consisteix bàsicament en l’administració de cèl·lules mare derivades del teixit adipós, enriquides amb l’administració d’un energitzant. L’administració en ratolins ha aconseguit creixement del pèl amb un percentatge molt reeixit, la qual cosa permet tenir l’esperança que el seu trasllat al model humà pugui funcionar. En els pròxims mesos crec que podem començar l’assaig en humans i si anés bé, mantenint sempre la moderació, atès que la reproductibilitat dels resultats obtinguts en models preclínics a humans és limitada, en cinc anys podria estar a la disposició dels professionals i, conseqüentment, dels pacients.
Arribarà un moment que no hi haurà persones calbes?
No sé si aconseguirem posar fi a la calvície, és el desig de tots els equips investigadors que treballem a tot el món; però el que sí que estic convençut és que ha canviat el paradigma d’enfocament d’aquesta malaltia i que una cosa que era gairebé inabordable, tindrà moltes alternatives de tractament. n
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