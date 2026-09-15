La falta de monitors amenaça la salut de l’oci educatiu
La dependència dels caus i esplais dels joves voluntaris dificulta el desenvolupament d’aquestes entitats. La dedicació suposa invertir tardes i caps de setmana sense cobrar.
Clara Morell
Elena Gracia va néixer a Sant Antoni, però durant cinc anys va creuar Barcelona per anar fins al Besòs i exercir allà de monitora del Cau Besòs. Un cau és una organització en què un grup de monitors joves organitzen activitats a nens de totes les edats durant el dissabte a la tarda. L’Elena no era una excepció. Bona part dels joves que mantenen viu el Cau Besòs tampoc són del barri. El motiu: 23 dels 73 barris de Barcelona pateixen la manca de caus i esplais.
Després de 15 anys, aquest cau del Besòs tancarà aquest curs. No perquè hagin deixat de néixer nens al barri, sinó perquè s’ha quedat sense relleu entre els monitors. "És supercomplicat mantenir l’espai viu i dinamitzat perquè, quan arriba el moment de convertir-se en monitor, molts ho deixen", explica Gracia. El moment crític sol arribar al voltant dels 17 o 18 anys. Els joves comencen a treballar, estudiar o assumir altres obligacions i disminueix la disponibilitat per dedicar hores al voluntariat. "La majoria de monitors no érem del barri i aquest any se n’ha anat pràcticament tothom", relata.
Per a Pau Casanovas, president del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, aquí apareix una contradicció de fons. "Als barris amb condicions socioeconòmiques més desfavorables és on un esplai o un cau podria ser més útil, però alhora és on és més difícil que aquests projectes tirin endavant".
Disposar de temps
Els caus i els esplais funcionen, en gran mesura, gràcies al voluntariat. Això significa dedicar tardes, reunions, caps de setmana o campaments sense cobrar. Per fer-ho, primer cal disposar d’aquest temps.
"Una persona que acaba els estudis obligatoris i ha de posar-se a treballar o fer-se càrrec d’un familiar difícilment té temps per associar-se i tirar endavant un projecte", assenyala Casanovas.
Gracia identifica el mateix problema al Besòs. Quan els joves arriben a l’edat de treballar, explica, la feina passa a ser prioritària. S’hi suma que no s’ha aconseguit consolidar el mateix sentiment de pertinença que hi ha en agrupaments amb dècades de tradició. "La cultura del cau no està tan arrelada", apunta.
Anna Grau, presidenta de la Federació d’Esplais de la Fundació Pere Tarrés, observa el mateix fenomen. "En les realitats amb rendes més baixes, els monitors duren menys perquè s’han de posar a treballar i no es poden permetre estar fent un voluntariat". I ho resumeix així: "De vegades ser monitor voluntari acaba requerint cert privilegi".
La falta d’oferta no s’explica únicament per la capacitat econòmica de les famílies. També pesa el desconeixement d’aquestes entitats, l’absència de tradició associativa i, sobretot, la dificultat de construir una xarxa estable al voltant del projecte.
Grau assenyala que en alguns barris costa trobar voluntaris, locals i entitats disposades a acompanyar el naixement d’un nou esplai.
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