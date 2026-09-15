El Govern amplia les ajudes per comprar ulleres per a nens
Patricia Martín
El president del Govern, Pedro Sánchez, i la ministra de Sanitat, Mónica García, van presentar ahir l’ampliació del Pla Veo, dotada amb 23 milions d’euros addicionals, cosa que eleva la inversió a prop de 73 milions. El Pla Veo és un sistema d’ajuts de fins a 100 euros per a l’adquisició d’ulleres o lents destinades a menors de 16 anys. Es va posar en marxa fa gairebé un any i des d’aleshores se n’han beneficiat gairebé 500.000 nens, nenes i adolescents.
Amb l’ampliació del programa, les ajudes estaran disponibles fins al 31 de desembre del 2026. L’objectiu de la iniciativa és pal·liar el problema de la pobresa visual, és a dir, no tenir prou recursos per fer front a la inversió que suposen les ulleres o lents de contacte, que es calcula que afecta més de 700.000 nens a Espanya.
"Els nens amb menys recursos accedeixen amb menys freqüència a la correcció visual, perquè els diners s’acaben abans que s’acabi el mes", va justificar García, que també va considerar que "veure-hi bé forma part de la salut, de l’aprenentatge, de l’autoestima i de desenvolupar-se amb les mateixes eines que els altres".
Al seu torn, Sánchez va indicar que "s’estima que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat", per això, va subratllar, el Govern va posar en marxa el Pla Veo.
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