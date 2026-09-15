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Investigació encara oberta

Els Mossos conclouen que el gran incendi de l’agost a Collserola va ser provocat i continuen buscant-ne l’autor

La policia descarta que el foc que va cremar 56,9 hectàrees s’encengués de forma fortuïta i indaga per determinar si les flames es van originar amb intencionalitat o per una negligència

Collserola es planteja tallar arbres i matolls en trams de Barcelona després del pitjor incendi en 32 anys

Terreny cremat a Collserola a prop del punt d’origen de l’incendi que va començar el 25 d’agost, a Barcelona.

Terreny cremat a Collserola a prop del punt d’origen de l’incendi que va començar el 25 d’agost, a Barcelona. / MANU MITRU

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Jordi Ribalaygue

Barcelona

L’incendi que es va declarar el 25 d’agost en un tram de la serra de Collserola pertanyent a Barcelona va cremar 56,9 hectàrees, l’extensió més gran calcinada al parc natural des de 1994. Els Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals es van fer càrrec de la investigació del sinistre, que va obligar a ordenar el confinament dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana durant la tarda en què el foc es va desencadenar i desallotjar preventivament 35 veïns. Els Mossos, que continuen escrutant en els fets, han conclòs que les flames no es van encendre per una causa fortuïta; al contrari, donen per segur que es van originar per una acció humana. El que encara queda per determinar és qui va ocasionar el foc i si ho va fer amb premeditació o va ser resultat d’una distracció.

Sobre això, la policia informa que continua sense haver-se detingut un sospitós al qual s’imputi l’incendi, que es va iniciar en un tram asfaltat i accessible a la carretera alta de Roquetes. La Guàrdia Urbana va detenir un home el 26 d’agost, acusat de cremar contenidors al barri de la Prosperitat, a uns 2,5 quilòmetres de distància del lloc on es van originar les flames. Els Mossos van incloure l’arrestat entre altres persones amb antecedents per calar foc de forma deliberada a les quals ha considerat com a sospitoses d’haver provocat el foc.

No obstant, el cos assegura que no ha identificat encara el causant. L’incendiari dels contenidors se li imputa un suposat delicte de danys, limitat a la crema de dipòsits d’escombraries. Va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició de la plaça en funcions de guàrdia de detinguts 1 de Barcelona i acollir-se al seu dret de no declarar.

Hipòtesi descartada

En aquest sentit, els Mossos expliquen que les indagacions continuen obertes i practiquen diverses diligències per descobrir l’autor i les causes de l’incendi. La policia indica que, ara per ara, no pot precisar si el foc va ser intencionat o si va començar per una negligència.

En qualsevol cas, els Mossos sí que descarten la hipòtesi d’una causa accidental. Afegeixen que, de moment, l’origen del foc no es pot atribuir a una persona en concret. Els agents esperen que fructifiquin diferents indagacions per aclarir com van començar les flames. Aclarir si la muntanya va cremar per una voluntat preconcebuda o ho va fer per una negligència serà clau per concretar la petició de pena que pogués sol·licitar-se per al processat en un judici. El Codi Penal preveu més anys de presó per al responsable d’un delicte premeditat que per a qui cometi una imprudència greu.

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L’últim gran incendi a Collserola es va expandir ràpidament, arribant a 53 hectàrees de Barcelona i tres més de Montcada i Reixac. Les flames van amenaçar vivendes enclavades al massís, fins que es van donar per estabilitzades durant la nit del 25 al 26 d’agost. El foc es va controlar a la tarda del dia 26, però no es va extingir del tot fins al 31 d’agost. Arran d’aquest últim sinistre, el Consorci del Parc Natural de Collserola es planteja tallar arbres i matolls a Barcelona per prevenir que un nou incendi virulent torni a creuar la cresta de la serra i penetri a la cara nord del massís, que concentra el gruix de la zona boscosa.

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